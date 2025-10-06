Crítica y autocrítica, tras raspón del NYT

De tomarse en cuenta, no dicen, el señalamiento que hizo ayer la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, quien pidió que haya crítica y autocrítica, luego de que el diario The New York Times publicara un artículo en el que cuestiona el estilo de vida que llevan algunas figuras relevantes del partido guinda y que se titula “Una vergüenza de riquezas para el partido de los pobres de México”. El texto, que apareció con un llamado importante en la portada del influyente rotativo estadounidense, hace eco a cuestionamientos que se han venido haciendo en la opinión pública del país a morenistas empezando por Andy López Beltrán y cerrando con Gerardo Fernández Noroña, entre otros. La legisladora dijo ayer, a pregunta de los medios: “Yo creo que una de las cosas importantes es que sigamos avanzando y que haya crítica, autocrítica y que tenemos que seguir trabajando”. También destacó, sin embargo, que en el camino del segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum “vamos bien”. Ahí el dato.