Desalojan FES Iztacala por posible situación de riesgo

En un comunicado especial, la Facultad de Estudios Superiores plantel Iztacala informó que este lunes se recibió un mensaje que apuntaba a una posible situación de riesgo dentro de sus instalaciones, por lo que se realizó un desalojo total del plantel.

De acuerdo con este comunicado, este desalojo del campus central se realizó como parte de los protocolos institucionales, con la finalidad de priorizar la integridad de la comunidad universitaria.

Asimismo se preció que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para poder hacer una revisión minuciosa de las instalaciones, y se pidió a la comunidad permanecer informados mediante los canales oficiales de la FESI, y calificaron como lamentable este hecho.

TE RECOMENDAMOS: Seguirán el martes Delegaciones de Israel y Hamás completan primer día de diálogos en Egipto rumbo a plan de paz en Gaza

“Hemos solicitado la intervención de las autoridades para llevar a cabo la revisión minuciosa de nuestras instalaciones, por parte del personal competente y especializado.” Se lee en el comunicado

Asimismo, el gobierno de la alcaldía Tlalnepantla informó sobre el desalojo de los estudiantes de la FES Iztacala, precisando que la advertencia estaba escrita en una hoja de papel, por lo que se tomó esta medida de precaución ante la posible amenaza.

Alumnas, alumnos y personal de la FES Iztacala fueron nuevamente desalojados como medida de precaución ante una posible amenaza. La advertencia fue encontrada a través de un mensaje escrito en una hoja de papel.



Las autoridades activaron los protocolos de seguridad. pic.twitter.com/w17IAtloUe — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) October 6, 2025

Apenas el pasado 3 de octubre se recibió una amenaza de un presunto tiroteo dentro de las instalaciones de la FES Iztacala, esta amenaza fue identificada en un mensaje escrito en un pizarrón, por lo que se activaron protocolos de secguridad y se evacuaron las instalaciones.

Con esto, la FES Iztacala es el segundo plantel de la UNAM en suspender clases hoy, luego de que se reanudaran las clases presenciales en 39 de los 45 planteles después de una semana de suspensión de actividades presenciales.

Por la mañana de este lunes se desalojaron las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, luego de que se recibiera una alerta por la presunta presencia de un explosivo dentro de sus instalaciones.

La fotografía de esta presunta amenaza comenzó a circular en redes sociales, y de igual forma esta estaba escrita en una hoja de papel pegada en la pared de un baño, y en esta se podía leer el mensaje “encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños”,

Después de este desalojo, la FCPyS publicó un comunicado en el que informaron que se reanudarían actividades a partir de las 15:00 horas de hoy, esto luego de que se revisaran las instalaciones con equipos especializados de protección civil y bomberos y se descartara la existencia de algún artefacto explosivo dentro del campus.