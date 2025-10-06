La ropa sucia…

Y nos piden no perder de vista el jalón de orejas que le dio la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a los propios morenistas, particularmente a los que exhiben sus pleitos en público o ante los medios. Fue en una gira el fin de semana en Baja California donde dijo: “No es que haya pensamiento único, pero tenemos reglas claras en nuestros estatutos y cuando nos sumamos a Morena, asumimos como nuestros estos estatutos y tenemos instancias donde podemos nosotros presentar quejas y dirimir diferencias, pero esas diferencias es hacerle el cargo gordo a la derecha si las estamos exhibiendo. Puede haber diferencias sí, tenemos instancias para resolver esas diferencias, incluso para avanzar en la suspensión de derechos”, sentenció. Ya se verá si en adelante los militantes aludidos optan por llevar sus quejas y diferencias a la Comisión de Honestidad y Justicia y dejan de correr a los brazos de los medios a desahogarse.