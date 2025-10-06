¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de octubre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de octubre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Uva verde por pieza: $69.00 el paquete
  • Melón chino: $29.90 por kilo
  • Naranja a granel: $19.90 por kilo
  • Plátano Chiapas: $16.90 el kilo
  • Jitomate saladett: $12.90 el kilo
  • Piña miel: $19.90 el kilo
  • Sandía roja: $12.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $29.90 el kilo
  • Pepino: $24.90 el kilo
  • Lechuga romana: $26.90 la pieza
  • Limón agrio: $29.90 el kilo
  • Perón golden: $29.90 el kilo
  • Manzana granny: $39.90 el kilo
  • Champiñones: $69.00 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

  • Chuleta ahumada: $112.00 por kilo
  • Milanesa de pollo: $174.00 por kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $115.00/kg
  • Milanesa de pechuga de pollo: $174.00 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $218.00 el kilo
  • Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete
  • Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete
  • Filete tilapia: $115.00 el kilo
  • Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
  • Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
  • Atún ahumado estilo marlin: $265.00 el kilo
  • Pechuga sin piel: $174.00 el kilo
  • Carne de res SuKarne deshebrada: $114.00 el paquete
  • Codillo de cerdo: $84.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, comparece ante la Cámara de Diputados.
Comparece ante Cámara de Diputados

Alicia Bárcena pide más recursos para Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales