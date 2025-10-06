Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de octubre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de octubre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Uva verde por pieza: $69.00 el paquete

Melón chino: $29.90 por kilo

Naranja a granel: $19.90 por kilo

Plátano Chiapas: $16.90 el kilo

Jitomate saladett: $12.90 el kilo

Piña miel: $19.90 el kilo

Sandía roja: $12.90 el kilo

Limón sin semilla: $29.90 el kilo

Pepino: $24.90 el kilo

Lechuga romana: $26.90 la pieza

Limón agrio: $29.90 el kilo

Perón golden: $29.90 el kilo

Manzana granny: $39.90 el kilo

Champiñones: $69.00 el kilo

Carnes, Pollo y Pescados

Chuleta ahumada: $112.00 por kilo

Milanesa de pollo: $174.00 por kilo

Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo

Molida de cerdo: $115.00/kg

Milanesa de pechuga de pollo: $174.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $218.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Filete de atún fresco: $315.00 el kilo

Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete

Atún ahumado estilo marlin: $265.00 el kilo

Pechuga sin piel: $174.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada: $114.00 el paquete

Codillo de cerdo: $84.00 el kilo

