Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de octubre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de octubre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Uva verde por pieza: $69.00 el paquete
- Melón chino: $29.90 por kilo
- Naranja a granel: $19.90 por kilo
- Plátano Chiapas: $16.90 el kilo
- Jitomate saladett: $12.90 el kilo
- Piña miel: $19.90 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Limón sin semilla: $29.90 el kilo
- Pepino: $24.90 el kilo
- Lechuga romana: $26.90 la pieza
- Limón agrio: $29.90 el kilo
- Perón golden: $29.90 el kilo
- Manzana granny: $39.90 el kilo
- Champiñones: $69.00 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Chuleta ahumada: $112.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $174.00 por kilo
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Molida de cerdo: $115.00/kg
- Milanesa de pechuga de pollo: $174.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $218.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
- Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
- Atún ahumado estilo marlin: $265.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $174.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada: $114.00 el paquete
- Codillo de cerdo: $84.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT