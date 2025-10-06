Raspan a los Yunes

Vaya rachita en la que se encuentran algunos integrantes de la familia Yunes, de quien se habla en estos días en las benditas redes y no forzosamente para bien. Y es que resulta que anoche se dio a conocer que dos escoltas de Miguel Ángel, el senador que saltó a la fama por pasar del PAN a Morena para aprobar la reforma judicial, habrían sido detenidos en Veracruz el viernes por no presentar durante una revisión los documentos que acreditaran su portación de arma. Y no sólo eso, pues también hay señalamientos contra integrantes de la familia por presuntamente haber protagonizado una pelea en un restaurante de Polanco. En su cuenta de X, una usuaria de nombre Ana Arteaga afirma que el pasado 23 de septiembre en el restaurante Velaria, los veracruzanos se liaron a golpes con otros tres comensales pues uno de ellos gritó: “Traidor”. Anota en su relato: “La situación escaló tanto que el personal tuvo que encerrarlos (a los Yunes) dentro del restaurante para que mis amigos pudieran escapar, porque afuera los esperaba un ejército de guaruras”. Hasta el momento sobre ninguno de estos dos asuntos se han pronunciado los aludidos. Como sea, pendientes.