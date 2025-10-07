¿Cuáles son los 3 nuevos requisitos de Infonavit y cuántos puntos necesitas?

Los créditos Infonavit ahora serán más accesibles, pues se redujeron los requerimientos para poder adquirir un crédito hipotecario, con la finalidad de dar vivienda para todos los que la necesiten.

De acuerdo con la información que dio el director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, durante su participación en la conferencia de prensa del lunes, los requisitos para adquirir una vivienda se reducirán a tan sólo tres.

Apuntó que esto fue una instrucción de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, pues los créditos que otorgaban anteriormente no eran suficientes para adquirir una vivienda.

Precisó también que esto se debía a que los puntos que se requerían para adquirir un crédito hipotecario eran muy difíciles de acumular para las y los derechohabientes, por lo que simplificaron este sistema para que las personas que lo necesiten puedan adquirir una vivienda.

¿Cuáles serán los requisitos para adquirir una vivienda Infonavit?

El nuevo sistema para acceder a un crédito hipotecario ahora sólo constará de tres requisitos, con la finalidad de hacer las viviendas más accesibles a los derechohabientes:

Que el derechohabiente gane entre uno y dos salarios mínimos Que no cuente con una vivienda propia Que tenga un trabajo formal

Asimismo, se dijo que ahora las y los jóvenes tendrán acceso al crédito hipotecario a partir de cumplir seis meses de antigüedad en sus empleos formales, pues la importancia que le darán a partir de ahora será la capacidad de pago que se tiene y no la antigüedad en los empleos.

“El tema aquí no es cuánto alcanzas de crédito por el tiempo que llevas trabajando, el tiempo aquí es la capacidad de pago, y los jóvenes son los que tienen más capacidad de pago en función al número de años que tienen todavía por delante, estos contratos hipotecarios son a 30 años.” Detalló el funcionario.

¿Cuándo se entregarán las Viviendas del Bienestar?

Además de esto, tambien compartió que a partir de este mes se entregarán las Viviendas del Bienestar terminadas en al menos 11 estados.

Asimismo, el Infonavit tiene la meta de construir y otorgar 1 millon 800 mil viviendas durante este sexenio, por lo que se estima que para el cierre del 2025 ya se cuente con 302 mil 171 proyectos de vivienda contratados, lo que equivale al 25 por ciento de la meta sexenal.

De este total de proyectos contratados ya se inicio la construcción en 110 mil 228 viviendas en 25 estados del país, dentro de las cuales Veracruz encabeza la lista con 24 mil 136 construcciones.