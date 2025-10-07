Guardería ABC: reportan detención de Roberto Copado, extitular de Protección Civil en Hermosillo

Roberto Copado Gutiérrez, quien autorizó las operaciones de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009 murieron 49 menores de edad, habría sido detenido este martes en Estados Unidos.

De acuerdo con la periodista Michelle Rivera, el exdirector de Protección Civil de Hermosillo, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) en un centro de detención en Arizona.

Sin embargo, en entrevista para Radio Fórmula, el abogado de la organización Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado, indicó que Roberto Copado se encuentra “en un lugar de alta seguridad” de Colorado y que existía una ficha roja de la Interpol en su contra. Actualmente no se encuentra su nombre en el portal de organización policial internacional.

TE RECOMENDAMOS: Buscan proteger derechos humanos Mesa Directiva remite a comisiones minuta que reforma disposiciones de la Ley de Amparo

El abogado recordó que el exdirector de Protección Civil de Hermosillo, quien autorizó la operación de la guardería tras una supuesta supervisión de las instalaciones, fue detenido en México en dos ocasiones. La primera, el 21 de diciembre de 2009, aunque salió de prisión tras cubrir una fianza de alrededor de 160 mil pesos. Era acusado de los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Poco después del mediodía del 5 de junio de 2009, un incendio que inició en una bodega alquilada por la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y se extendió a las instalaciones de la Guardería ABC dejó un saldo de 49 menores muertos y un número indeterminado de niños y adultos lesionados.

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Sandra Lucía Téllez Nieves eran las propietarias de la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Téllez Nieves fue detenida el pasado 3 de octubre en Hermosillo, Sonora, tras ser deportada desde Tucson, Arizona, Estados Unidos. Tenía una sentencia por homicidio y lesiones culposas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr