Bajan homicidios 32% en 1.er año de Sheinbaum

Durante el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de homicidios dolosos bajó 32 por ciento, esto implica que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 a 59.2, entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025.

De acuerdo con los datos oficiales, esta media de homicidios dolosos significa que, en este año, 27 personas dejaron de morir asesinadas, todos los días.

“Imagínense, 27 homicidios menos diario, 32 por ciento, pero digamos, el número de 32 por ciento a lo mejor no es tan indicativo, como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso.

El Dato: las entidades que más disminuyeron su promedio diario de homicidios fueron Zacatecas, con 88%; Chiapas, 73%; Quintana Roo, 68%, y Jalisco, 62%.

“Una reducción muy significativa, evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor”, destacó la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Puntualizó que esta reducción ha sido posible gracias a la atención a las causas, que ha permitido realizar acciones integrales en municipios con mayor incidencia; al fortalecimiento de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la inteligencia y la investigación, que permitieron la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el cual colabora con las fiscalías estatales y las secretarías de seguridad de los estados y que permite mejores carpetas de investigación que, a su vez, llevan a detenciones de generadores de violencia.

7 estados concentran 51% del total de los homicidios

46 por ciento disminuyeron los delitos de alto impacto

Además, reconoció que el trabajo realizado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ayudó a su llegada al Gobierno, ya que los homicidios dolosos ya presentaban una tendencia a la baja, luego de estabilizarse entre el 2019 y 2021, contrario a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando su crecimiento fue exponencial.

En su oportunidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, destacó, además, que el noveno mes de 2025 fue el septiembre con el número de asesinatos más bajo en una década.

Por entidades federativas, son siete las que concentran 51 por ciento del total de crímenes: Guanajuato, con 11.3 por ciento; Chihuahua, con 7.4 por ciento; Baja California, con 7.3 por ciento; Sinaloa, con 7.1; Estado de México, con 6.6 por ciento; Guerrero, 5.8 por ciento y Michoacán con 5.6 por ciento.

La funcionaria federal resaltó que en 23 estados se observó una baja en el promedio diario de este mismo delito, aquí destacan los casos de Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León.

En este sentido, se hizo una mención especial de la situación que ha enfrentado el Estado de México, donde hubo una reducción de ejecuciones en 43 por ciento durante este año. También Guanajuato, otro de los estados que suele registrar los indicadores delictivos más altos, con 61 por ciento menos de asesinatos; lo mismo que Tabasco, que presentó una baja de 59 por ciento.

Estas tendencias no se han conseguido en lo que respecta al delito de extorsión, el cual se mantiene como el único ilícito en crecimiento, con 20.8 por ciento, lo cual se atribuye al fomento de las denuncias.

En cuanto a los delitos de alto impacto, las autoridades reportaron que el promedio diario ya observa una caída de 46 por ciento en los últimos ocho años, en el caso del robo de vehículo con violencia, la reducción fue de 48 por ciento y en robo a transportista con violencia, de 55 por ciento.

“Si se comparan los últimos ocho años, se observa que, en enero de 2018, el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras que en lo que llevamos de este año, la cifra se redujo a 524.4, lo cual representa una disminución de 46 por ciento; y es el periodo de los últimos ocho años también con el promedio más bajo en delitos de alto impacto”, ahondó.

Sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha a partir de junio con la habilitación de la línea 089 para denunciar cuando alguien es víctima de este ilícito, se ha incrementado el número de denuncias en 85 por ciento, mientras que el delito en sí se observa con un aumento de 20.8 por ciento.

“En lo que iba del año, de enero a junio, teníamos un promedio de 349 denuncias diarias en el 089, y a partir de que inició la estrategia, tenemos un promedio de 647 denuncias diarias, lo que representa un 85 por ciento en el incremento de la denuncia al 089 por extorsión”, explicó.

A la fecha, se han registrado 59 mil 283 llamadas por extorsión, de las que 43 mil 827, es decir, 74 por ciento, fueron referentes a extorsiones no consumadas; otras nueve mil 497, que representan 16 por ciento, sólo fueron intentos de engaño o extorsión pasada, mientras que cinco mil 959, equivalentes a 10 por ciento, fueron las que sí se concretaron con pagos realizados o con datos que dan base para iniciar carpetas de investigación. Van más de mil 900 carpetas de investigación.

Caen 34 mil por ilícitos de alto impacto: Harfuch

› Por Yulia Bonilla

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia echada a andar en este primer año ha buscado atacar ‘las raíces’ de las organizaciones criminales, que ha permitido dar golpes financieros y a la estructura de los grupos delincuenciales por medio de operativos y demás acciones que llevaron a la captura de más de 34 mil personas vinculados a prácticas ilícitas.

“En esta administración, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado acciones estratégicas para construir la paz en nuestro país con el objetivo de reducir la criminalidad, proteger a las familias y combatir la impunidad.

“Se ha construido una estrategia diseñada para atacar las raíces de la violencia con justicia social, inteligencia institucional, fortaleciendo las instituciones de Seguridad y coordinación plena entre los 32 estados de la República”, afirmó.

En su informe durante la conferencia matutina, subrayó el papel de la Guardia Nacional (GN) para la seguridad del país, la cual aseguró que se ha fortalecido con la adhesión de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La Guardia Nacional ha sido indispensable para proteger territorios que no cuentan con policías fortalecidas y para reforzar la seguridad en carreteras. La Guardia Nacional cada vez se fortalece más, gracias a la incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, institución ejemplar que permite que la Guardia Nacional tenga un desarrollo basado en principios inamovibles y lealtad a la patria, ya hoy con 133 mil elementos desplegados en el país”, dijo.

Detalló que esto se ha traducido en la captura de 34 mil 690 personas vinculadas a delitos de alto impacto, como secuestro, tráfico de armas y drogas, así como líderes de organizaciones criminales señaladas de generar la violencia en el territorio mexicano.

Subrayó el aseguramiento de más de tres millones de pastillas de fentanilo en 22 estados; además, el Ejército y la Marina han destruido mil 564 laboratorios y áreas de concentración, asegurando 800 toneladas de sustancias, lo cual fue calificado como una cifra sin precedentes, que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos.

En este año también se han decomisado 17 mil 283 armas de alto calibre, de las que 70 por ciento son procedentes de Estados Unidos.

Remarcó que la disminución de los homicidios en diversos estados implicó un fortalecimiento del despliegue de elementos, así como acciones de inteligencia e investigación.

Uno de los casos destacados respecto a los operativos desplegados fue Guanajuato, donde los homicidios bajaron 61 por ciento; también el Estado de México, de donde resaltó operativos como como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el Operativo Mando Unificado Oriente, que ha derivado en una reducción de 43 por ciento el número de víctimas.

En el reporte del plan contra extorsión, precisó que ya se han detenido 386 personas en 19 estados y, a la fecha, van 986 carpetas de investigación por parte de las fiscalías.