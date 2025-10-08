De la Fuente defiende cooperación con EUA y reafirma respaldo de México a Palestina

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, ayer, en Debate General de la 80 Asamblea General de la ONU.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, durante su comparecencia ante el Senado de la República aseguró que México mantiene cooperación con Estados Unidos en diferentes áreas como la seguridad y la diplomacia requiere sigilo para llegar a acuerdos. También mencionó que México fue el primer país en otorgar reconocimiento a la embajadora del Estado palestino y hecho votos para que forme parte como miembro pleno de la ONU.

Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la SRE resaltó los avances en la cooperación bilateral con Estados Unidos, incluido un nuevo programa de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, acordado durante la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, el cual calificó como “la respuesta más contundente” frente a quienes cuestionan la relación entre ambos países.

“El Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley que logramos convenir con los Estados Unidos durante la reciente visita del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, pues es la respuesta más contundente que puede haber ante quienes pensaran o pudieran esgrimir que no hay un plan de trabajo (…) Llegar a la formulación de un programa de esta naturaleza sí tomó muchos meses de trabajo”, señaló.

Reiteró que la “diplomacia, los reflectores y los anuncios se hacen cuando se tienen los acuerdos, cuando se tienen los programas, cuando se llega finalmente a lo que quisimos llegar”, mientras tanto se debe mantener sigilo. Indicó que gracias a eso se dio la oportunidad de invitar al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Al hacer referencia a los acontecimientos entre Israel y Palestina, aclaró: “México ha actuado conforme al derecho internacional y con apego a sus valores históricos de solidaridad y justicia”.

El titular de la SRE recordó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue el primero en otorgar reconocimiento pleno a la embajadora de Palestina en México y que el país ha votado reiteradamente a favor del ingreso del Estado palestino como miembro pleno de la ONU.

Además, señaló que México y Chile fueron los países que solicitaron en 2024 a la Corte Penal Internacional investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, y destacó que el 16 de septiembre pasado México denunció ante la Asamblea General los resultados del informe que confirmó la comisión de genocidio en la Franja.

“Es una posición con enorme claridad y contundencia jurídica y diplomática”, enfatizó.

Finalmente, De la Fuente reivindicó el papel de la diplomacia mexicana como voz crítica pero constructiva en los organismos multilaterales, recordando que durante el gobierno anterior México fue electo al Consejo de Seguridad de la ONU con 187 votos, la cifra más alta entre los países candidatos.

“Mantener posiciones firmes y críticas no nos ha aislado; al contrario, nos ha fortalecido”, dijo; y agregó que “el humanismo mexicano y los valores de la Cuarta Transformación se están reflejando ya en nuestra política exterior”, aseveró.

MSL