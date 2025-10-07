Comparecencia de De la Fuente dividirá al Senado: Oposición promete preguntas “incómodas” y Morena cierra filas

En un panorama mundial complejo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente comparecerá este miércoles ante el Pleno del Senado. Ante esto, Movimiento Ciudadano aseguró que hará preguntas “incómodas” y exigencias relacionadas con el tema migrante y la “precariedad” del servicio exterior mexicano. En contra parte, Morena respaldará su gestión.

En entrevista con La Razón, el senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada emecista, señaló que durante sus intervenciones “exigiremos a la cancillería es que a nuestros hermanos migrantes los defendamos con todos los instrumentos que tengamos al alcance”.

Reconoció que ante la presidencia de Donald Trump hay un “embate contra los latinoamericanos, por su puesto contra los mexicanos”, por ello, consideró que “la cancillería tiene que ser más enérgica en el cuidado, la defensa y con toda una política de asesorías y seguimiento para proteger los derechos de nuestros migrantes”.

Comentó que no habrá ningún ataque al titular de la SER, sin embargo “lo vamos a cuestionar sobre su desempeño y haremos preguntas incómodas que ellos, estoy seguro, tendrán instrumentos para responder”.

También adelantó que entregarán un compendio de testimonios recibidos de funcionarios del servicio exterior mexiquense en la que se exponen “condiciones de precariedad laboral en la que opera este servicio desde hace muchos años. Es cierto, no es culpa de este gobierno, es necesario revisar las condiciones laborales que ellos tienen”.

Mientras que el senador Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI aseguró que de manera respetuosa llevarán a cabo cuestionamientos sin “ofender a nadie, pero tampoco nos vamos a quedar callados porque él (Juan Ramón de la Fuente) tiene que dar explicaciones al pueblo de México”.

Entre los temas que cuestionará será el TMEC y los temas migratorios en torno a Estados Unidos. “Una comparecencia no es un escenario de un monólogo. Habrá preguntas puntuales, respetuosas, pero también muy puntuales, muy directas lo de que lo que un canciller tiene que contestar; pues no lo vemos en las negociaciones del TMEC”.

La senadora migrante, Karina Ruiz adelantó que el grupo parlamentario de Morena dará el respaldo al titular de la SRE y explicó que en el panorama existen varios temas, entre ellos los que tienen que ver con Israel y Gaza, además del tema migrante en Estados Unidos.

“El canciller es un hombre preparado y está llevando junto con su equipo y el resto de los funcionarios, están llevando la situación a flote. Yo tengo confianza y pues nosotros desde aquí, desde el Senado, tenemos la responsabilidad de las relaciones exteriores, entonces tiene todo nuestro apoyo”, subrayó en entrevista con este rotativo.

Señaló que espera que en este encuentro se apoyé la reanudación de las reuniones interparlamentarias: “Creo que se necesita diálogo, se necesita poner atención, se necesita que nosotros traigamos esas perspectivas y apoyemos a nuestro cuerpo del servicio exterior”, señaló.

MSL