Consulta pública sobre el T-MEC debe ser transparente y que participen todos los sectores: Coparmex

Copramex sostiene que el T-MEC debe ser transparente y deben participar todos los sectores para poder lograr una mayor integración económica.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que las consultas públicas para evaluar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) deben ser transparentes y deben participar todos los sectores productivos y organizaciones empresariales que se encuentren en el país.

Además, sostuvo que participará “en el cuarto de junto” con propuestas que permitan una mayor integración económica y se proteja los beneficios que se alcanzaron con el acuerdo comercial sobre comercio, inversión y empleo.

El T-MEC no solo constituye una plataforma comercial, sino también un marco regulatorio que garantiza certeza jurídica en inversiones y establece disciplinas en materia laboral, ambiental, digital y de propiedad intelectual. Por ello, insistimos en que las consultas en curso deben integrar la voz de empresarios, trabajadores y sociedad civil, de modo que cada tema acordado refleje el interés compartido de los tres países Coparmex



TMEC ı Foto: Especial

La Confederación reiteró que el T-MEC es necesario porque contribuye con casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y una cuarta parta del comercio global, e incluso respalda más de 17 millones de empleos.

Asimismo, externó que las empresas canadienses sí tienen interés de invertir en México, especialmente en sectores de energía, minería, infraestructura y agroindustria, y que la suma de ambas economías podría “colocarnos como la quinta economía mundial, prueba del potencial que ofrece una cooperación estratégica sólida y de largo plazo”.

Por otra parte, señaló que pronto se realizará una misión empresarial con autoridades y empresarios estadounidenses, para buscar impulsar la “Agenda de integración productiva”.

Esto ya que se cuenta con el objetivo de reforzar las cadenas de valor, así como el impulso para que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan nuevas oportunidades y “la apertura de mercados que permitan a la región enfrentar con éxito los desafíos globales”.

Las consultas del TMEC deben ser incluyentes y fortalecer la competitividad de Norteamérica.



Las consultas del TMEC deben ser incluyentes y fortalecer la competitividad de Norteamérica.

Es clave garantizar certeza jurídica, inversión y empleos de calidad con la participación activa de todos los sectores productivos. Desde Coparmex seguiremos trabajando para que México…

Ayer, durante la conferencia de prensa la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las consultar abiertas del T-MEC también abordarán temas como el de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Precisó que los temas en puerta, que fueron decididos de manera unilateral por el gobierno estadounidense, serán tratados en coordinación y comunicación con los tres países involucrados.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que las consultas de evaluación del T-MEC son una buena señal, ya que con ellas se podrá tener los elementos necesarios para la revisión del tratado en 2026.

Respecto al periodo de 60 días para llevar a cabo dichas consultas, el funcionario señaló que estas podrían llevar más tiempo en caso de ser necesario. Una vez que se obtengan, los resultados de dichas consultas serán presentados a la Presidenta y al Senado de la República.