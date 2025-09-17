Consultas rumbo a revisión del TMEC abordarán aranceles: Claudia Sheinbaum

Además de asuntos laborales y de otro tipo, las consultas abiertas este miércoles por el gobierno mexicano rumbo a la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) también serán acerca de los aranceles que Donald Trump ha impuesto, aseguró la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria aseguró que este proceso de consultas también lo iniciaron sus dos socios comerciales norteamericanos, porque así lo marcan los lineamientos bajo los que se conduce el tratado trilateral.

Subrayó que este paso se ha dado con comunicación y coordinación, debido a que los tres países se pusieron de acuerdo para iniciar el proceso.

Sabíamos que ya venía esta comunicación por parte del Gobierno de Estados Unidos y nos pusimos de acuerdo para poder emitir al mismo tiempo los tres países. Es por ley, no es algo que se invente en este momento de que tiene que haber consultas. El Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá es una ley para los tres países. Lo aprueba el Senado en los tres países. Entonces, está establecido en la firma del tratado que en estas fechas tenía que abrirse la convocatoria a la consulta para la revisión del T-MEC que comienza el próximo año Claudia Sheinbaum Pardo



Ahondó en que las consultas abordarán temas laborales y, sobre todo, los aranceles decretados por Estados Unidos.

Abrimos a temas laborales, a temas obviamente que están hoy en puerta, que están en puerta, que están decididos por el gobierno Estados Unidos de manera unilateral, que es el tema de los aranceles, pero hay cuestiones de revisión importante que se tienen que hacer. Entonces se abre esta consulta por internet y también con mesas presenciales Claudia Sheinbaum Pardo



TMEC ı Foto: Especial

Aranceles impuestos por Estados Unidos

En mayo los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ascendieron al 25 por ciento en las importaciones de vehículos y piezas de automóviles, lo que representa un valor de mas de 460 millones de dólares anuales.

Además, durante agosto el Departamento de Comercio informó que iba a aumentar los aranceles sobre el acero y el aluminio de más de 400 productos.

A principios de septiembre, la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, dijo que la proporción del comercio mundial cayó un 72 por ciento, y podría descender aún más. Esto representa la mayor alteración de las normas del comercio mundial en los últimos 80 años.