Estados Unidos estudiará nuevos aranceles para las autopartes por motivos de seguridad nacional

El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que considerará las solicitudes de la industria de imponer aranceles sobre nuevas piezas de automóviles importadas en las próximas semanas por razones de seguridad nacional.

En mayo, Trump impuso aranceles del 25 por ciento a las importaciones de vehículos y piezas de automóviles por valor de más de 460 mil millones de dólares anuales, pero desde entonces ha llegado a acuerdos para reducir esos aranceles a algunos países.

El departamento sostuvo que los productores nacionales de automóviles o piezas de automóviles, o cualquier asociación de la industria pueden pedir que se impongan aranceles sobre partes adicionales que tengan impactos en la seguridad nacional.

“La industria del automóvil se encuentra en un estado de rápido desarrollo de diversas tecnologías, incluso en las áreas de sistemas de propulsión alternativos, capacidades de conducción autónoma, y otras tecnologías avanzadas”, dijo el departamento.

Añadió que la industria necesita “la oportunidad de identificar nuevos y emergentes productos de automoción con importancia para aplicaciones de defensa”.

El mes pasado, el Departamento de Comercio informó que iba a aumentar los aranceles sobre el acero y el aluminio de más de 400 productos, entre ellos numerosas piezas de automóviles, por un total de 240 mil millones de dólares en importaciones anuales.

Las piezas incluyen sistemas de escape de automóviles y acero eléctrico necesario para los vehículos eléctricos, así como componentes para autobuses.

El martes, varios grupos, entre ellos la Cámara de Comercio, así como asociaciones comerciales que representan a fabricantes de automóviles y empresas de autopartes estadounidenses y extranjeras, instaron al Departamento de Comercio a “eliminar más expansiones impredecibles”.

En una carta, los grupos afirmaron que “la reciente ampliación se llevó a cabo sin la debida notificación y crea importantes costos imprevistos, complejidad e incertidumbre para las empresas estadounidenses”.

¿Cuál será el impacto en la industria automotriz?

La posible expansión de estos aranceles podría afectar significativamente a los fabricantes extranjeros de autopartes, especialmente a empresas europeas como Valeo, cuyas acciones han experimentado una ligera caída tras el anuncio de la medida.

Además, el Departamento de Comercio ha abierto un plazo de dos semanas para que los productores nacionales soliciten la adición de más productos derivados del acero y el aluminio a la lista de bienes sujetos a aranceles de seguridad nacional del 50%, lo que podría impactar aún más la cadena de suministro automotriz.

