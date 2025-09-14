Funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen en España para discutir temas comerciales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y el viceprimer ministro chino, He Lifeng

Funcionarios estadounidenses y chinos iniciaron este domingo, en la ciudad de Madrid, conversaciones sobre sus tensas relaciones comerciales, la inminente fecha límite para la desinversión de la aplicación china de videos cortos TikTok y las exigencias de Washington de que sus aliados impongan aranceles a China por sus compras de petróleo ruso.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, llegaron poco antes que el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el principal negociador comercial de China, Li Chenggang, al barroco Palacio de Santa Cruz, que alberga el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en la capital de España.

Las conversaciones marcan la cuarta vez en cuatro meses que las delegaciones se reúnen en ciudades europeas para tratar de evitar que la fracturada relación comercial entre Washington y Pekín se derrumbe bajo los aranceles del presidente Donald Trump.

Las delegaciones se reunieron por última vez en Estocolmo en julio, donde acordaron en principio extender durante 90 días una tregua comercial que redujo drásticamente los aranceles de represalia de tres dígitos de ambas partes y reinició el flujo de minerales de tierras raras de China a Estados Unidos.

Trump ha aprobado la ampliación de las actuales tasas arancelarias estadounidenses sobre los productos chinos, que suman alrededor del 55 por ciento, hasta el 10 de noviembre.

De acuerdo con expertos, el resultado más probable de las conversaciones de Madrid sería otra extensión de un plazo para que ByteDance, propietario chino de la popular aplicación TikTok, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos antes del 17 de septiembre o se enfrente a un cierre en el país.

Una fuente familiarizada con las discusiones del Gobierno de Trump sobre el futuro de TikTok dijo que no se espera un acuerdo, pero que la fecha límite se extendería por cuarta vez desde que el republicano asumió el cargo en enero.

El Tesoro ha dicho que las conversaciones de Madrid también cubrirían los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y China para combatir el lavado de dinero, una referencia a sus demandas de larga data de que China tome medidas drásticas contra los envíos ilícitos de bienes tecnológicos a Rusia que ayudan a su guerra en Ucrania.

Bessent instó el viernes a los aliados del Grupo de los Siete a imponer “aranceles significativos” a las importaciones procedentes de China e India para presionarles a que dejen de comprar petróleo ruso, una medida encaminada a que Moscú participe en las negociaciones de paz de Ucrania mediante la reducción de sus ingresos petroleros.

Los ministros de Finanzas del G7 dijeron el pasado viernes que discutieron tales medidas y acordaron acelerar las discusiones para utilizar los activos rusos congelados para ayudar a la defensa de Ucrania.

Bessent y Greer dijeron en una declaración separada que los aliados del G7 deberían unirse a Estados Unidos en la imposición de aranceles a los compradores de petróleo ruso.

“Sólo con un esfuerzo unificado que corte de raíz los ingresos que financian la maquinaria bélica de Putin podremos ejercer suficiente presión económica para poner fin a la matanza sin sentido”, afirmaron Bessent y Greer, refiriéndose al presidente ruso, Vladimir Putin.

Estados Unidos ha impuesto un arancel adicional del 25 por ciento a los productos indios por sus compras de petróleo ruso, pero hasta ahora se ha abstenido de imponer aranceles tan punitivos a los productos chinos.

El Ministerio de Comercio chino por su parte, ha afirmado que las conversaciones de Madrid abordarán cuestiones económicas y comerciales como los aranceles estadounidenses, el “abuso” de los controles a la exportación y TikTok.

