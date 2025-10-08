Diputados eliminan retroactividad de reforma a la Ley de Amparo; ‘tenemos ahí que corregir la página’

Diputados eliminan retroactividad de reforma a la Ley de Amparo.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados eliminó el artículo transitorio sobre la retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo, que fue introducido por el Senado de la República.

“Se propone originalmente en los términos de la Presidenta de la República”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno.

Indicó que dicho cambio obedece a un ajuste que se realiza en Diputados como cámara revisora.

“Tenemos ahí, con todo respeto, que corregir la página”, agregó Julio César Moreno sobre el documento aprobado por el Senado en entrevista a medios.

De acuerdo con la ruta marcada por los legisladores, la Ley de Amparo fue recibida ayer y será dictaminada el lunes próximo y el miércoles podría quedar aprobada por el pleno.

JVR