SCJN resolverá orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

Por mayoría de cinco votos, el Pleno de la Suprema Corte revisará si debe ejecutarse la orden de aprehensión contra del exgobernador de Tamaulipas

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.
La Razón Online

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) revisará si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, señalado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por mayoría de cinco votos, el máximo tribunal ejerció su facultad de atracción para analizar el amparo en revisión otorgado al exmandatario contra la orden de aprehensión en su contra.

En 2023, la jueza Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, concedió la protección de la justicia a Cabeza de Vaca al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó evidencias suficientes en su contra.

A favor de ejercer su facultad de atracción votaron Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González; en contra, votaron el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García.

