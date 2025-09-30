SCJN

Sanción penal a quien someta a terapias de conversión a personas con discapacidad: Yasmín Esquivel

Corte analizó la repercusión de la palabra “incapaces” expresada en el Código Penal del estado de Yucatán que prevé el delito relacionado con las terapias de conversión

Ministra Yasmín Esquivel en sesión de la SCJN.
Ministra Yasmín Esquivel en sesión de la SCJN. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Uno de los temas relevantes que examinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 203/2023 fue el estudio del artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán que contiene la expresión “incapaces”.

El Poder Legislativo de Yucatán estimó que las personas con discapacidad son susceptibles de sufrir estas terapias de conversión y que, al igual que otras personas en situación de vulnerabilidad, cuando éstas sean víctimas de este delito, el responsable deberá recibir una sanción mayor.

En su proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que el análisis de toda normativa que aborde el tema de las personas con discapacidad debe hacerse siempre desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación.

En ese sentido, aunque la palabra “incapaces” no es acorde con el actual modelo social de la discapacidad, la consecuencia de invalidarla pondría en riesgo los derechos de las personas con discapacidad que por cualquier circunstancia ya tengan una declaración de incapacidad y sean víctimas de este delito.

Ante esto, lejos de leerse como un mensaje estigmatizador, debe entenderse que la norma fortalece la protección de este grupo vulnerable.

Al exponer su proyecto, la ministra precisó que la propia norma penal entiende a las “terapias de conversión” como aquellas terapias o tratamientos que buscan modificar o reprimir diversas modalidades de la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión o manifestación de género de una persona.

