Reconocen atención de Rosa Icela a causas de la violencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este martes el trabajo encabezado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la aplicación del programa Atención a las Causas, una estrategia interinstitucional enfocada en reconstruir el tejido social en municipios con alta incidencia delictiva.

Durante la conferencia matutina de este martes, la titular del Ejecutivo destacó que este programa es de los ejes más importantes de su administración, ya que busca atender los factores sociales que generan la violencia en el país.

“Este esquema muy focalizado de Atención a las Causas que estamos haciendo, además de todos los programas de Bienestar, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que decidimos es que en los municipios de mayor incidencia delictiva interviniera tanto Gobernación, coordinando el programa, como la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad”, explicó.

La mandataria dijo que “se trata de una estrategia integral y transversal que involucra a todo el Gobierno... no (sólo) va Rosa Icela con su equipo a Cajeme, Sonora; va Secretaría de Cultura (SC), va Secretaría de Bienestar (SB), va Secretaría de Economía (SE), van todas las secretarías relacionadas...”.

En su intervención, Rosa Icela Rodríguez presentó los avances de esta estrategia, que calificó como un “esfuerzo conjunto” entre gobiernos federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la titular de Gobernación, del primero de octubre de 2024 a la fecha se han realizado 315 Ferias de Paz en todo el país, donde ofrecen servicios médicos, jurídicos y sociales y talleres artísticos, deportivos y de emprendimiento.

Explicó que las Jornadas de Paz y los Comités de Paz se han consolidado como espacios de participación ciudadana e informó: “De noviembre a la fecha, hemos integrado 289 comités, son enlaces con las instituciones para impulsar acciones de mejora en las colonias”.

Rodríguez Velázquez informó que, de enero al siete de octubre, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, implementado en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Iglesia católica, ha hecho posible el canje de seis mil 420 armas de fuego y cinco mil 821 juguetes bélicos por dinero o artículos educativos.

“En total, el trabajo coordinado de las dependencias ha llegado a dos millones 485 mil personas, sobre todo en municipios prioritarios, a quienes les hemos brindado más de tres millones 795 mil atenciones”, informó.

Además, como parte de la estrategia ciudadana, destacó también la labor del Tianguis del Bienestar, que ha llevado artículos nuevos y de primera necesidad —incautados o decomisados en aduanas— a más de 55 mil 900 familias de Oaxaca y Guerrero. En total, dijo, se han entregado 1.6 millones de artículos y 105 toneladas de bienes, en beneficio directo de las comunidades más alejadas.