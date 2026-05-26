TV Azteca: En una democracia son los ciudadanos quienes deciden qué ver, qué escuchar y cómo informarse

TV Azteca afirmó este martes que en una democracia son los ciudadanos quienes deciden qué ver, qué escuchar y cómo informarse, estos tras los señalamientos desde la Federación.

La empresa TV Azteca emitió una postura contundente para desmentir los señalamientos que en la víspera se le han hecho.

“En una democracia son los ciudadanos quienes deciden qué ver, qué escuchar y cómo informarse. No el gobierno.

“Podrán atacarnos, señalarnos y descalificarnos todos los días, pero en #TVAzteca vamos a seguir haciendo periodismo crítico, hablando con hechos y diciendo la verdad”, escribió en sus redes sociales la empresa del Ajusco.

Afirmó, además, que la libertad de expresión no se concede desde el poder: “Se ejerce. Y la vamos a defender todos los días”.

En una democracia son los ciudadanos quienes deciden qué ver, qué escuchar y cómo informarse. No el gobierno.



Podrán atacarnos, señalarnos y descalificarnos todos los días, pero en #TVAzteca vamos a seguir haciendo periodismo crítico, hablando con hechos y diciendo la verdad.… pic.twitter.com/cFTwEGxX1h — TV Azteca (@Azteca) May 26, 2026

TV Azteca aclaró que si el fondo del debate es el derecho a la información, el llamado infructuoso desde la Federación para boicotear la señal vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos, pues en una auténtica democracia son las personas, y nunca el gobierno, quienes deciden cómo y por dónde informarse.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR