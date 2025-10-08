Reforma electoral no puede eliminar a los OPLEs: Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que una reforma en la materia no puede dejar fuera a los organismos públicos locales electorales conocidos como OPLEs, que permiten garantizar estándares homogéneos de calidad en todo el país.

Al participar en la audiencia pública para la reforma electoral llevada a cabo en Sonora, Guadalupe Taddei se refirió a uno de los puntos que distintas voces han delineado que podría incluirse en una eventual reforma electoral, respecto a la posible desaparición de los OPLEs, por lo que, al respecto, consideró que no se puede dejar de lado la experiencia y capacidad operativa que actualmente brindan.

“Considero que el diseño de los organismos públicos locales conocidos como OPLEs es imprescindible para garantizar estándares homogéneos de calidad en todo el país (...) necesitamos una reforma que dote a la autoridad electoral de las herramientas precisas para responder a las demandas actuales, sobre todo en contextos locales”, señaló.

Guadalupe Taddei aseguró que el INE no se niega al cambio, sino, por el contrario, subrayó que su vocación es contribuir a la discusión nacional y aportar desde una visión técnica, custodiando la confianza que los ciudadanos han depositado en el instituto.

“Pienso que es momento de abordar el debate sobre la eficiencia y el costo de nuestra democracia, encontrando un equilibrio responsable, optimizar recursos sin sacrificar la calidad, la equidad, la confiabilidad que tanto trabajo cuesta construir. Invito a que veamos los procesos electorales no como un costo aislado, sino como una inversión en el valor más grande que tiene el país, su estabilidad democrática”.

Guadalupe Taddei reconoció que la reforma electoral de 2014 heredó al INE “un dilema estructural basado en la concurrencia de atribuciones que hoy enfrenta desafíos importantes, sobre todo en la coordinación entre autoridades electorales”.

Guadalupe Taddei agregó que cualquier reforma debe de tener como destinatario y propósito claro a la ciudadanía, por lo que cualquier cambio debe ser para fortalecer la democracia.

“Para mí cualquier cambio no debe buscar la transformación por sí misma, sino fortalecer el valor de nuestra democracia. Un valor que se mide en confianza, en certeza y en la capacidad de ampliar derechos”.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que actualmente no hay todavía un texto en torno a lo que será la enmienda en materia electoral, y que ésta se construirá a partir de las audiencias públicas que se llevan a cabo.

“La reforma electoral es el proyecto de mexicanas y mexicanos, de obreros, campesinos, indígenas, servidores públicos, políticos militantes, líderes de partidos, legisladores, legisladoras y todo aquel que pueda aportar con libertad sus ideas. Entonces, en resumen, la reforma electoral es de todas y de todos, porque a todos nos involucra y nos interesa tener un México más justo, soberano y democrático”.

Mientras que el gobernador Alfonso Durazo afirmó que lo que se busca con la reforma electoral es una democracia más equitativa.

“Algunos temen que la reforma borre la pluralidad, que reduzca voces o centralice facultades. Sin embargo, no buscamos menos voces, sino más. No menos representación, sino más equitativa. Buscamos que nadie quede fuera, que ninguna voz se pierda”.

