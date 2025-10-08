Vinculan a proceso a ‘El Chuki’, presunto piloto de ‘Los Chapitos’ por delincuencia organizada

Un juez federal determinó vincular a proceso a Juan Pablo Vargas Báez, alias “El Chuki”, señalado como piloto aviador al servicio de la facción de “Los Chapitos”.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó la imputación formal contra el acusado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

Los cargos específicos incluyen su probable responsabilidad en actividades de tráfico y fabricación de armas de fuego, particularmente en la modalidad de introducción clandestina al país de armamento, municiones, cartuchos y explosivos, así como la fabricación de estos materiales sin los permisos correspondientes.

Las autoridades le atribuyen funciones de dirección o administración dentro de la estructura criminal.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Su captura se dio el pasado 30 de septiembre en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, a través de un operativo conjunto en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la FGR, quienes ejecutaron la orden de aprehensión girada en su contra.

Vargas Báez es parte de la causa penal 15/2023, en la que también se encuentran Julio César Chávez Jr., Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, relacionados con el grupo que se encargaba de traficar armas de grueso calibre, explosivos y cartuchos de Tucson, Arizona, Estados Unidos, a Nogales, Sonora.

El juez de control determinó el internamiento de Vargas Báez en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Sonora, y estableció un periodo de tres meses para que la autoridad ministerial concluya la investigación complementaria del caso.

LMCT