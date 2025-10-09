Golpes al crimen en tres estados: más de 40 millones de pesos en drogas y arsenal asegurado

En distintos operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad Federal, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional (GN), así como autoridades estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), lograron el aseguramiento de más de 40 millones de pesos en drogas, armas y equipo táctico, además de la detención de cinco personas, entre ellas una mujer de nacionalidad extranjera.

Las acciones, desarrolladas en Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, forman parte de la estrategia nacional para el combate al tráfico de drogas, armas y explosivos, señala un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Benito Juárez, Quintana Roo, personal de la Guardia Nacional y de la Agencia Nacional de Aduanas detuvo a tres personas, una de ellas extranjera, durante una inspección en una aeronave.

En el sitio fueron asegurados 39 kilogramos de metanfetamina, un arma larga, 51 cargadores, 3 mil 308 cartuchos y 247 mil 120 pesos en efectivo.

De acuerdo con estimaciones de fuentes de seguridad, el valor de la droga incautada asciende a 10.4 millones de pesos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la FGR para determinar su situación jurídica.

Mientras que en Badiraguato, Culiacán y San Ignacio, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron un campamento utilizado por grupos criminales, donde incautaron un arma larga, 12 cargadores, 850 cartuchos, una pistola antidron, 15 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo.

En otro punto de Culiacán, fuerzas federales y estatales, con apoyo de Marina y la FGR, aseguraron un vehículo, dos cargadores, 180 cartuchos, dos cofres metálicos, 600 eslabones y una cubeta con ponchallantas.

Mientras que en Escuinapa, personal de Marina halló tres campamentos clandestinos, un artefacto explosivo improvisado y un vehículo.

Además, en el municipio de Cosalá, en el poblado Higueras de Abuya, elementos del Ejército localizaron un área de concentración de material para la elaboración de metanfetaminas, donde aseguraron 500 litros de sustancias químicas. La afectación económica al crimen organizado por estos decomisos se estima en 10 millones de pesos.

En General Plutarco Elías Calles, Sonora, en el Puente Internacional de Sonoyta, personal del Ejército y de la Guardia Nacional detuvo a un ciudadano estadounidense que transportaba 80 kilogramos de metanfetamina en un vehículo particular.

El valor estimado de la droga asciende a 21.3 millones de pesos, lo que representa uno de los aseguramientos más significativos de la semana.

Por separado, en Huatabampo, fuerzas de la Marina, la FGR y la Policía Estatal detuvieron a un hombre que transportaba 15 paquetes de fentanilo, con un peso total de 16 kilogramos, a bordo de un tractocamión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL