Marina, GN y Defensa aseguran 91 mil litros de huachicol en Ecatepec y Acolman

En dos acciones distintas realizadas en el Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina, así como de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron más de 90 mil litros de hidrocarburo presuntamente extraído de manera ilegal, como parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz.

La primera intervención estuvo a cargo de personal naval adscrito a la Fuerza de Tarea Ecatepec, en coordinación con la Policía Municipal del Sector 15, quienes durante un patrullaje terrestre en la colonia Santa Cruz Venta de Carpio detuvieron a un hombre que conducía un tractocamión con 31 mil litros de combustible.

De acuerdo con la Marina, el aseguramiento se efectuó luego de detectar inconsistencias en la documentación del vehículo. “El detenido fue informado de los derechos que asisten a las personas en situación de detención, y tanto él como el combustible quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica”, detalló la dependencia.

Por otra parte, en el municipio de Acolman, efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, localizaron y aseguraron dos tractocamiones y dos autotanques que contenían aproximadamente 60 mil litros de hidrocarburo.

En conjunto, ambas operaciones permitieron retirar de circulación más de 91 mil litros de combustible, presuntamente obtenidos mediante actividades de huachicoleo, delito que continúa siendo combatido mediante patrullajes y labores conjuntas de las fuerzas federales en coordinación con autoridades locales.

Los aseguramientos forman parte del reforzamiento de la vigilancia en el Valle de México, particularmente en zonas identificadas por el Gabinete de Seguridad Federal como puntos críticos de trasiego ilegal. Tanto Marina como la Guardia Nacional reiteraron que las acciones se mantendrán de forma permanente para inhibir el robo y transporte ilícito de combustible y garantizar la seguridad ciudadana.

