Seguridad federal arresta a ‘Llanero’, ligado a extorsiones a limoneros en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, en Michoacán.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de, @Defensamx1, @SSPCMexico ,@GN_MEXICO_, @FGRMexico,@SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich detuvieron en Michoacán a Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en… pic.twitter.com/IFAs5BnGAt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 9, 2025

Según la información, a “Llanero” se le vincula con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, asimismo también se desempeñaría con actividades de reclutamiento y entrenamiento a integrantes de una célula delictiva.

García Harfuch precisó que el Gabinete de Seguridad en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y resultado de la colaboración interinstitucional, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y apoyados por la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Michoacán y el Gobierno del Estado, fue arrestado este sujeto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR