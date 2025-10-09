Seguridad federal arresta a ‘Llanero’, ligado a extorsiones a limoneros en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, en Michoacán.
Según la información, a “Llanero” se le vincula con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, asimismo también se desempeñaría con actividades de reclutamiento y entrenamiento a integrantes de una célula delictiva.
García Harfuch precisó que el Gabinete de Seguridad en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y resultado de la colaboración interinstitucional, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y apoyados por la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Michoacán y el Gobierno del Estado, fue arrestado este sujeto.
Hacienda destaca, en Mañanera, crecimiento histórico de ingresos por 542 mmdp
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR