Monreal anuncia aprobación de Ley de Amparo la próxima semana

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la próxima semana se aprobará Ley de Amparo y anunció que adicionalmente del 10 al 13 de octubre las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público realizarán audiencias públicas para analizar las reformas a la Ley de Amparo.

Ricardo Monreal, dio a conocer el calendario del trabajo legislativo para la próxima semana, en el que se aprobará la Ley de Amparo, la Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos.

Señaló que, respecto al análisis del dictamen sobre la minuta que propone reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las comisiones determinaron de manera autónoma realizar audiencias públicas, las cuales recibirán participantes hasta las 20:00 horas.

En conferencia de prensa, agregó que estas audiencias se llevarán a cabo mañana viernes 10 de octubre donde se abordará el tema “improcedencia”, el sábado 11 de octubre analizarán el “interés legítimo” y el lunes 13 de octubre la “suspensión y otros temas”.

“Estas son las fechas relevantes en esta materia de la Ley de Amparo. Como ven, no se dio fast track, no hubo dispensa de trámites, no se atropelló ningún proceso legislativo; se dieron los tiempos de los cinco días que la ley señala y que están corriendo para dictaminar”.

Reiteró que las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público “determinaron estas audiencias públicas. El lunes 13, a las seis de la tarde, según me informaron, van a convocar para la aprobación y discusión del dictamen”.

Posteriormente, el martes 14, dijo, se realizarán dos sesiones del Pleno: la primera para dar publicidad y la segunda para la discusión y, en su caso, aprobación.

Informó que el lunes se reunirá la Comisión Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo la discusión y votación de cuatro dictámenes, donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación y el relativo a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

Ante ello, indicó que se prevé dar publicidad el martes en la primera sesión, mientras que el miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de octubre se buscará discutir y votar los cuatro dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Se prevé que toda la semana haya sesiones, martes, miércoles, jueves, viernes y probablemente el sábado, si no terminamos de liberar. Ese es lo que se va a tratar la semana que entra”, añadió.

Indicó que también acaba de llegar la iniciativa de la presidenta de la República por la que se expide la ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

“Acaban de llegar hace 20 minutos las dos leyes en materia de aguas y van a turnarse, van a subirse a la Gaceta. La semana que entra se turnan a las comisiones y se empieza el análisis sobre las mismas" señaló.

Mencionó que llegó otra iniciativa de la titular del Ejecutivo, que propone expedir la Ley Orgánica de la Armada de México.

El diputado Monreal expresó que en materia de extorsión “acabamos apenas ayer o antier de declarar la constitucionalidad de esta reforma; entonces, tenemos 180 días. En un transitorio nos dimos ese plazo para formular la ley reglamentaria, pero los 180 días, ese límite, podemos hacerlo antes”.

“Es más, yo urgiría a hacerlo antes por la situación de que es el delito que más impacto ha tenido este año. Es el único que ha sido una conducta antijurídica al alza y creo que amerita que los legisladores nos apliquemos en este delito”, apuntó.

Finalmente, expresó que su iniciativa en materia de cancelación y emisión de tarjetas emitidas por entidades financieras y comerciales se pondrá en receso.

