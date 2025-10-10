Defensa activa Plan DN-III-E en Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí

Ante las fuertes lluvias que han afectado diversas regiones de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) puso en marcha el Plan DN-III-E, desplegando 5,400 efectivos para apoyar a la población afectada.
El objetivo principal es brindar auxilio inmediato y proteger a las comunidades más vulnerables.
Se han instalado albergues en Veracruz y San Luis Potosí, ofreciendo refugio, alimentos y asistencia básica. Los municipios beneficiados incluyen Álamo y Cerro Azul en Veracruz, así como Axtla de Terrazas y Tamazunchale en San Luis Potosí.
Puebla mantiene vigilancia y apoyo a familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte
Estos espacios buscan garantizar la seguridad de quienes han perdido sus hogares o requieren apoyo ante las inundaciones.
Recursos desplegados
La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres se mantiene en alerta con:
- 512 unidades de maquinaria pesada para remover escombros y abrir caminos.
- 17 aeronaves para traslados y puentes logísticos.
- 10 cocinas comunitarias y 10 tortilladoras, capaces de entregar hasta 2,500 raciones diarias cada una.
- 48 plantas potabilizadoras de agua, con capacidad de producir 1,000 litros diarios cada una.
Además, se han preparado 9,968 despensas y 117,000 litros de agua embotellada, listos para distribuirse en las comunidades afectadas y garantizar el acceso a alimentos y agua potable.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las personas afectadas y destacó la coordinación entre los niveles de gobierno, mediante redes sociales.
“Para apoyar a la población afectada por las recientes lluvias, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con cinco mil 400 efectivos… Juntos saldremos adelante" señaló.
La Defensa reiteró que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado para reducir el impacto de las lluvias y atender a quienes se encuentran en situación de riesgo.
Las autoridades llaman a la población a seguir las indicaciones oficiales y mantener la calma mientras continúan las labores de apoyo en las zonas afectadas.
MSL