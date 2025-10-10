Defensa activa Plan DN-III-E en Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí

Más de 5,000 efectivos de la SEDENA apoyan a comunidades afectadas por lluvias

Ante las fuertes lluvias que han afectado diversas regiones de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) puso en marcha el Plan DN-III-E, desplegando 5,400 efectivos para apoyar a la población afectada.

El objetivo principal es brindar auxilio inmediato y proteger a las comunidades más vulnerables.

La Secretaría de la Defensa Nacional informa que, ante las afectaciones por la “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025”, personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional aplica el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro,… pic.twitter.com/iyAbSQYNAA — @Defensamx (@Defensamx1) October 11, 2025

Se han instalado albergues en Veracruz y San Luis Potosí, ofreciendo refugio, alimentos y asistencia básica. Los municipios beneficiados incluyen Álamo y Cerro Azul en Veracruz, así como Axtla de Terrazas y Tamazunchale en San Luis Potosí.

Estos espacios buscan garantizar la seguridad de quienes han perdido sus hogares o requieren apoyo ante las inundaciones.

Recursos desplegados

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres se mantiene en alerta con:

512 unidades de maquinaria pesada para remover escombros y abrir caminos.

17 aeronaves para traslados y puentes logísticos.

10 cocinas comunitarias y 10 tortilladoras, capaces de entregar hasta 2,500 raciones diarias cada una.

48 plantas potabilizadoras de agua, con capacidad de producir 1,000 litros diarios cada una.

Además, se han preparado 9,968 despensas y 117,000 litros de agua embotellada, listos para distribuirse en las comunidades afectadas y garantizar el acceso a alimentos y agua potable.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las personas afectadas y destacó la coordinación entre los niveles de gobierno, mediante redes sociales.

“Para apoyar a la población afectada por las recientes lluvias, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con cinco mil 400 efectivos… Juntos saldremos adelante" señaló.

Para apoyar a la población afectada por las recientes lluvias, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) cuenta con cinco mil 400 efectivos.



Instaló albergues en Veracruz y San Luis Potosí. Se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de… pic.twitter.com/SW3U2BNrOi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

La Defensa reiteró que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado para reducir el impacto de las lluvias y atender a quienes se encuentran en situación de riesgo.

Las autoridades llaman a la población a seguir las indicaciones oficiales y mantener la calma mientras continúan las labores de apoyo en las zonas afectadas.

