Muertos por lluvias en México sube a 23; Hidalgo reporta 16

Deslaves e inundaciones dejan 23 muertos en el centro y oriente del país

Las intensas lluvias que se han registrado en México durante los últimos días han provocado estragos en varios estados, dejando hasta el momento un saldo de al menos 23 personas fallecidas y múltiples afectaciones en infraestructura y viviendas.

Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro son las entidades más afectadas, aunque se reportan afectaciones en 31 de los 32 estados del país.

El gobierno federal ha desplegado más de 5,400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Protección Civil, quienes trabajan en labores de rescate y apoyo a las comunidades afectadas.

Hasta ahora, se contabilizan más de 8,000 viviendas dañadas, deslaves, cortes de energía y daños en infraestructura pública.

Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx y @SICTmx; @CNPC_MX, @CFEmx y @conagua_mx trabajan para auxiliar a la población, restaurar el servicio eléctrico y liberar caminos después de las fuertes lluvias registradas en Veracruz, Puebla,… pic.twitter.com/Od9AZAbq8V — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 10, 2025

En Hidalgo se han registrado 16 muertes. Deslaves en municipios como Tenango y Zacualtipán han dejado incomunicadas a aproximadamente 90 comunidades, mientras que más de 1,000 viviendas han resultado dañadas y alrededor de 300 escuelas han tenido afectaciones.

Además, 17 municipios presentan cortes de energía eléctrica, complicando las labores de rescate y asistencia. Autoridades locales trabajan intensamente para restablecer los servicios y garantizar la seguridad de la población.

🤝El gobernador @juliomenchaca_ visitó el municipio de #Tianguistengo, acompañado del Comité de Emergencias, para brindar respaldo directo a las y los #hidalguenses que hoy enfrentan momentos difíciles debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/vkBnZEqeJW — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) October 11, 2025

Asimismo, en Puebla, la situación también es crítica. Hasta ahora se reportan cinco personas fallecidas y ocho desaparecidas. Se estima que cerca de 80,000 personas se han visto afectadas por el desbordamiento de ríos, daños en viviendas y escuelas, así como deslizamientos de tierra que provocaron la ruptura de un ducto de Pemex.

Las autoridades han emitido alertas preventivas en varias regiones para evitar más pérdidas humanas y materiales.

👷‍♂️👮‍♀️ En Puebla, trabajamos de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno en la atención de personas afectadas por las recientes lluvias en la región de Huauchinango, en la Sierra Norte.#PorAmorAPuebla #PensarEnGrande https://t.co/cMlrwW6OoI — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 11, 2025

Al momento en Veracruz se registra dos muertes, incluyendo la de un oficial de policía, mientras que las fuertes lluvias han generado inundaciones en ciudades como Poza Rica y daños significativos en viviendas y comercios.

La Gobernadora @rocionahle visitó Álamo y Poza Rica para atender a las y los ciudadanos afectados por las lluvias 🤝. En coordinación con Protección Civil, Ejército, Marina y Guardia Nacional, se refuerzan las acciones de apoyo ante las afectaciones. pic.twitter.com/SSExZjnlwL — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) October 11, 2025

Por su parte, Querétaro reporta la muerte de un niño y afectaciones en zonas serranas por deslizamientos de tierra que han dañado caminos y viviendas.

Especialistas advierten que este tipo de fenómenos climáticos podrían repetirse en los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse alerta, seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar zonas de riesgo.

Las lluvias han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchas comunidades frente a desastres naturales y la importancia de fortalecer los planes de prevención y respuesta.

