Se disparan 250% reportes por problemas de salud mental

Fátima Amezcua tiene 32 años y desde hace siete fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, una situación que, según contó a La Razón, ha recrudecido su condición económica y, con ello, sus capacidades para acceder a los servicios de salud adecuados; en primer orden porque “hay muchos tabúes aun respecto al tema mental, incluso entre los trabajadores de la salud, quienes no tienen el mínimo tacto ante una enfermedad que uno no decidió”.

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una enfermedad mental grave que se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad en las emociones, la autoimagen y las relaciones interpersonales, así como por la impulsividad, dijo, Amezcua, quien forma parte de los miles de jóvenes mexicanos diagnosticados con algún tipo de trastorno grave.

El Dato: Tras los hechos recientes en la UNAM, la casa de estudios anunció un Programa de Salud Comunitaria para fortalecer la salud mental de la comunidad estudiantil.

Las personas con TLP experimentan emociones intensas y fluctuaciones de humor, un miedo profundo al abandono, y pueden manifestar conductas impulsivas, como autolesiones, abuso de sustancias o relaciones inestables.

Cada vez más mexicanos acuden a un consultorio por problemas relacionados con su salud mental. De acuerdo con el Colectivo Unidos por la Salud Mental, en 2015 dos de cada 10 personas en el país visitaban un consultorio por algún trastorno mental; este año, esa cifra escaló a siete de cada 10; es decir, un aumento de 250 por ciento.

Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa global para crear conciencia sobre reducir el estigma asociado a los trastornos y movilizar los esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de salud mental de calidad para todos.

El Tip: Según la OMS el 15% de los adultos vive con trastorno mental, y al año se pierden 12 mil millones de días laborales.

Para Jorge Elías Téllez, vocero del Colectivo Unidos por la Salud Mental, uno de los problemas principales es la escasez de medicamentos esenciales en el sector público, como Metilfenidato, Carbonato de litio, Gabapentina, Amitriptilina y Clozapina.

“El desabasto ha afectado a más de 100 personas que buscan tratamiento en hospitales especializados, como el Instituto Nacional de Psiquiatría y, claro, esto se puede agudizar por el simple hecho de que una enfermedad mental es como cualquier otra: si no tienes acceso a medicamento, simplemente no mejoras”, afirmó.

Asimismo, advirtió que en medio de dudas y de crisis, no sólo en salud, sino económicas, muchos pacientes deben comprar sus medicamentos en el sector privado, lo que dificulta su acceso a los tratamientos adecuados, ya que, si bien algunos pueden acceder a ello, los fármacos para la salud mental pueden oscilar en sus precios.

“Entonces, la salud ya no es igualitaria, porque habrá que hacer un gasto que posiblemente algunos no tendrán, y eso los lleva a otro problema, como deudas”, dijo Téllez.

Ante esta crisis, organizaciones civiles han exigido transparencia a las autoridades sobre la distribución de medicamentos y medidas urgentes para evitar que más pacientes sufran las consecuencias de la escasez.

“La nueva compra consolidada que prometía que iba a agilizar las cosas, redujo los tiempos de entrega. Muchas organizaciones, como la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, hacían notar su preocupación de que no iban a poder entregar a tiempo”, dijo.

El colectivo que representa Téllez agrupa a más de 500 personas con padecimientos como bipolaridad, esquizofrenia, depresión y dolor crónico: “Son más de 500 personas distribuidas en toda la República, pacientes con bipolaridad, esquizofrenia, depresión, dolor crónico, que no tiene medicamentos”.

María Elena Medina-Mora Icaza, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió sobre los desafíos que enfrenta México en materia de salud mental.

“En el país hay un promedio de 14 años de espera para recibir tratamiento adecuado. Esto, de acuerdo con el estudio internacional Edad de inicio y riesgo acumulativo de trastornos mentales: un análisis transnacional de encuestas de población de 29 países, realizado por la Universidad de Harvard, en el que se hace un registro de la evolución de una problemática que se debe atender, porque ello deriva en otras problemáticas”, comentó la académica.

De hecho, en temas de salud mental, para Medina-Mora Icaza el desafío que enfrenta México no radica en la cantidad de personas afectadas, sino en la proporción que permanece sin atención y las que probablemente no saben que están padeciendo alguna enfermedad relacionada a su mente y que continúan sin atenderse.