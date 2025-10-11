Gobierno atiende emergencia con más de 5 mil soldados

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una reunion virtual con gobernadoras y gobernadores de seis estado del país, así como los titulares de diversas dependencias federales para atender la emergencia generada por las intensas lluvias en el país, que hasta el cierre de esta edición habían dejado 29 muertos, así como múltiples daños.

“Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores (…) para atender la emergencia por las lluvias. Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando”, expuso en redes sociales.

En la reunión participaron los mandatarios de Veracruz, Rocío Nahle; Puebla, Alejandro Armenta; Hidalgo, Julio Menchaca; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Querétaro, Mauricio Kuri, y Guerrero, Evelyn Salgado.

También estuvieron los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla; Marina (Semar), Raymundo Morales; Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; Bienestar, Ariadna Montiel; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesus Esteva, así como los titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Por la mañana, la Presidenta se enlazó vía remota con la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, quien informó que las lluvias generaron afectaciones en 31 estados, por la presencia de la tormenta tropical Raymond, así como Priscilla.

En la reunión vespertina Sheinbaum, confirmó que es el estado de Veracruz, la entidad que hasta el momento ha sido reportada como la más afectada, principalmente por el desbordamiento del río Cazones, en Poza Rica.

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E, con el despliegue de más de cinco mil 400 efectivos, con 512 unidades de maquinaria pesada de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras, en tanto que la Secretaría de Marina aplica el Plan Marina, con tres mil 300 elementos desplegados, 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil despensas listas para ser distribuidas.

Asimismo, brigadas operativas de Conagua, CFE, SICT, y CNPC, trabajan de manera articulada para reforzar las acciones estatales y municipales de prevención, atención y recuperación temprana.

Al hacer un recuento de los danos por el paso de las lluvias, la Presidenta dijo que el presupuesto para atender las emergencias generadas por fenómenos naturales “se determina a partir los daños y el número de afectados en municipios y localidades, que es gestionado a partir de censos que realiza la Secretaría del Bienestar”.

Aprovecho para informar que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se dio “como un fondo, como fideicomiso, pero no como partida presupuestal, hay recursos suficientes para apoyar a la población en este momento”, y mencionó que la partida para emergencias es de 19 mil 430 millones de pesos, lo cual será distribuido de acuerdo al nivel de daño en las zonas afectadas.

“UNAM advirtió nivel más alto de lluvias en 57 años”

Por Claudia Arellano

Mónica Sandoval Hernández, diputada federal del PRI, presentó un exhorto para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Nacional de Protección Civil, fortalezcan los protocolos que se llevan a cabo para la atención ante inundaciones.

La legisladora subrayó que, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tan sólo en junio de 2025 se registraron 326.6 milímetros de lluvia, el nivel más alto en 57 años, lo que ocasionó inundaciones históricas en la capital y el Estado de México.

Mencionó que estudios recientes de la máxima casa de estudios identifican a la zona centro-oriente del Valle de México como la de mayor riesgo de inundaciones, con alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tláhuac entre las más propensas a sufrir estragos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias ı Foto: Especial

47 inundaciones libró la alcaldía Cuauhtémoc en agosto

Además, recordó que sólo en agosto pasado la alcaldía Cuauhtémoc enfrentó más de 47 inundaciones, caída de árboles, daños a postes y socavones, siendo la colonia Centro una de las más afectadas.

A través de un Punto de Acuerdo, destacó que el cambio climático ha generado un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias, provocando fenómenos atípicos que se traducen en inundaciones con consecuencias graves, como deslizamientos de tierra, socavones, daños a la infraestructura e incluso pérdidas humanas.

Señaló que la urbanización desmedida y la proliferación de metrópolis como la Ciudad de México han modificado los flujos atmosféricos y reducido la capacidad de infiltración del suelo, lo que incrementa los riesgos de encharcamientos e inundaciones.

Advirtió que, aunque el Gobierno capitalino atribuye al menos la mitad de las inundaciones a la basura en las calles, expertos señalan que el problema también radica en la falta de inversión y en los recortes presupuestales en materia hídrica.

En este sentido, precisó que en 2025 el presupuesto federal para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento se redujo 81 por ciento respecto a 2024, lo que dejó únicamente dos proyectos frente a los once del año anterior.

SMN prevé que sigan las fuertes precipitaciones

Por Ulises Soriano

La tormenta tropical Raymond continuará su desplazamiento la madrugada y mañana de este sábado por el Pacífico mexicano y se perfila hacia Baja California Sur, mientras que los remanentes de la tormenta Priscilla y un canal de baja presión mantienen un extenso temporal de lluvias sobre gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el centro de Raymond se localizó a 210 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 375 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 30 km por hora.

5 mil 400 efectivos de la Defensa participan en el Plan DN-III

El organismo señaló que “mantiene una trayectoria hacia el sur de Baja California Sur”, por lo que se prevé su acercamiento o posible impacto en tierra durante el sábado.

El fenómeno generará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Jalisco (costa y sur), Colima y Michoacán (costa); muy fuertes en Nayarit y fuertes en Baja California Sur y Sinaloa.

Imagen satelital de la tormenta tropical Raymond, ayer. ı Foto: Especial

Se pronostican rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Colima y Jalisco, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Nayarit, Sinaloa y Michoacán, con oleaje de tres a cuatro metros de altura en Colima y Jalisco, y de dos a tres metros en Nayarit, Sinaloa y Michoacán.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, incluidas las Islas Marías, Nayarit, así como desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Por otra parte, los remanentes de la tormenta tropical Priscilla, que se disipa al oeste de Baja California Sur, continuarán generando lluvias fuertes en la región, así como chubascos en Baja California, con oleaje de dos a tres metros en la costa occidental de la península hasta la mañana de este sábado.