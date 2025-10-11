Niñas migrantes: de la violencia aquí a la invisibilidad en EU

Jornaleros migrantes se dirigen a los cultivos, el 18 de julio de 2025, en Fresno, California.

Cinco empleos forman parte de la cotidianidad de niñas mexicanas migrantes a Estados Unidos de entre 10 y 15 años, quienes huyen de México por violencia, a decir de diversos colectivos, quienes destacan los relacionados al campo, en la pisca o como floricultoras; cocineras, trabajos de limpieza, comercio informal y hasta nanas.

En el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora este 11 de octubre, María Elena Valdivia, de la Asociación Luces y Sombras Migrantes, aseguró que en los últimos cinco años y a pesar de las políticas migratorias de Estados Unidos, para la comunidad latina, especialmente la mexicana, se puede ver en los campos de cultivo, ya sea de flores y berries, fresas, y calabaza, “un número significativo de niños pequeños, y en su mayoría son niñas que ya le entran al trabajo”.

El Dato: Cientos de personas protestaron ayer a las puertas del centro de detención del ICE en Chicago, en protesta por las políticas migratorias del gobierno de EU.

En ese contexto la activista señaló que las niñas jornaleras salen de comunidades de México, donde eran abusadas y violentadas ya sea físicamente, psicológicamente y “tristemente, en unos casos hasta sexualmente. Ellas vienen huyendo de violencias en sus estados allá en México, y acá se enfrentan a otras problemáticas, en medio de situaciones en las que, incluso, sus cuerpos aun no se acaban de desarrollar”.

Aseguró que, por cada 10 trabajadores agrícolas, actualmente al menos unas tres son niñas, que llegan en medio de sueños, y muchas veces solas, al amparo de nadie; sin embargo, a fuerza de voluntad logran conseguir un empleo en un país que actualmente ha endurecido las políticas contra los migrantes.

Tras consultas con organizaciones de niñas, socios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, sobre todo, con las propias niñas, en el marco del Día Internacional de la Niña, el tema de 2025 escogido es “La niña que soy, el cambio que lidero: Las niñas en primera línea de las crisis”.

67 por ciento de los trabajadores agrícolas en EU son latinoamericanos

Y es que, a decir de la ONU, “en todo el mundo, las niñas están tomando la iniciativa para hacer frente a los mayores retos actuales, incluyendo los temas migratorios”.

La abogada y defensora de derechos humanos en las infancias, Janeth Vázquez, radicada en Texas, dijo si bien no existen datos que precisen cuantas niñas llegan cada año de manera ilegal a Estados Unidos, las asociaciones civiles y religiosas han notado un repunte de menores de entre 10 y 15 años que buscan una nueva forma de vida, y “no piden que les sea regalado, ellas llegan buscando empleos, la mayoría en el campo, porque eso muchas veces les permite seguir con los estudios”.

La abogada refiere que en su caso, desde la iglesia cristina donde ella trabaja en labores humanitarias, al menos desde 2023 y a la fecha han llegado mas de 83 menores, provenientes de Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Guerrero.

“Ellas no llegan a pedir regalado, se ofrecen en empleos, casi siempre en cosechas, pues es un oficio que ya saben; otras se ofrecen a limpiar y muchas hasta a cocinar, conforme sus empleadores les tienen confianza, las ocupan como nanys”, explicó.

La especialista dijo que, aunque sí persiste el trabajo de campo, entre las niñas en actividades como la pisca de frutos y verduras o como floricultoras, conforme se van adaptando a sus entornos, también se emplean como cocineras, trabajos de limpieza, comercio informal y hasta nanas.

“La mayoría son muy trabajadoras, la mano de obra del mexicano es reconocida, pero la de las niñas jóvenes, es distinta, no debemos olvidar que son aun niñas y no se debe romantizar, pero es la forma que tienen de salir adelante”, expuso.

Recientemente, el centro de estudios Foundation for Government Accountability (FGA), señaló: “La crisis de los trabajadores ha paralizado la economía estadounidense y las cadenas de suministro. Con 6.3 millones de personas desempleadas y casi 11 millones de puestos de trabajo disponibles, hay ofertas de trabajo en todos los sectores. Mientras millones de adultos prefieren quedarse en casa en lugar de trabajar, los adolescentes se están incorporando a la fuerza laboral”

La abogada Vázquez, de origen mexicano, dijo que “esta postura es criticada por defensores de los derechos de los niños”, debido a que las empresas han identificado una oferta laboral que podría explotarse fácilmente.

Agregó: “Son niños en un país extranjero sin tutores ni medios de subsistencia (en muchos casos). Vieron una oportunidad de ahorrar en costos de mano de obra y la aprovecharon; en ese sentido, la situación de las niñas no es excepción y tan invisibilizadas están que no hay quien documente cuantas de ellas están adscritas al mercado laboral”.

La abogada dijo que retomando las palabras de la misma ONU y al conmemorar los 30 años de la Declaración de Beijing, el plan mundial para la igualdad de género, en el Día Internacional de la Niña, es claro que se lanza “un clamor para ver a las niñas tal y como son, escuchar sus voces y reconocer su potencial ilimitado. Porque las niñas no esperan a que llegue un mundo mejor: ya lo están construyendo”.

“Aún persisten retos para garantizar sus derechos”

› Por Claudia Arellano

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó que en el marco del Día Internacional de la Niña, a conmemorarse este 11 de octubre, aún hay retos para que se garanticen plenamente los derechos de las niñas en México.

Recordó que las mujeres representaban el 49.3 por ciento de la población infantil y adolescente a nivel nacional en 2020, según el Inegi, y que en 2024, “eran mujeres el 92.8 por ciento de las víctimas de violencia sexual de entre uno y 17 años atendidas en hospitales del país, al igual que el 87.3 por ciento de las víctimas del mismo rango de edad atendidas por violencia familiar, según datos de la Secretaria de Salud.

Mencionó que también el 66.7 por ciento de las personas de 0 a 17 años registradas alguna vez desaparecidas en el país eran niñas, y 77.6 por ciento de víctimas de trata de personas durante 2024 eran menores y adolescentes.

“En adición, el acceso a derechos de las mujeres con respecto a los hombres de entre 0 y 17 años era inferior en el país en algunos aspectos”, dijo el organismo.

También puso en manifiesto la desigualdad, al destacar que entre las personas de 12 a 17 años, el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de discriminación ha sido mayor al de los hombres de la misma edad. Asimismo, a nivel nacional, el porcentaje de estudiantes del mismo rango de edad que han sido víctima de acoso escolar ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres, al igual que el porcentaje de usuarias de Internet víctimas de ciberacoso y ciberacoso sexual.

En adición, la proporción de mujeres de cinco a 17 años que realizaban quehaceres domésticos en el país era superior a la de los hombres del mismo rango etario.

Por otra parte, la situación de los derechos de las mujeres de entre 0 y 17 años había empeorado en algunos indicadores, particularmente, el número de homicidios con arma de fuego y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes aumentó entre enero y agosto de 2024 y enero y agosto de 2025 .

Además, se observó un ascenso en el total de las mujeres de uno a 17 años registradas como víctimas de violencia, así como las de 10 a 17 años que murieron por suicidio.