SMN prevé que sigan las fuertes precipitaciones

La tormenta tropical Raymond continuará su desplazamiento la madrugada y mañana de este sábado por el Pacífico mexicano y se perfila hacia Baja California Sur, mientras que los remanentes de la tormenta Priscilla y un canal de baja presión mantienen un extenso temporal de lluvias sobre gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el centro de Raymond se localizó a 210 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 375 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 30 km por hora.

El organismo señaló que “mantiene una trayectoria hacia el sur de Baja California Sur”, por lo que se prevé su acercamiento o posible impacto en tierra durante el sábado.

El fenómeno generará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Jalisco (costa y sur), Colima y Michoacán (costa); muy fuertes en Nayarit y fuertes en Baja California Sur y Sinaloa.

Se pronostican rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Colima y Jalisco, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Nayarit, Sinaloa y Michoacán, con oleaje de tres a cuatro metros de altura en Colima y Jalisco, y de dos a tres metros en Nayarit, Sinaloa y Michoacán.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, incluidas las Islas Marías, Nayarit, así como desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Por otra parte, los remanentes de la tormenta tropical Priscilla, que se disipa al oeste de Baja California Sur, continuarán generando lluvias fuertes en la región, así como chubascos en Baja California, con oleaje de dos a tres metros en la costa occidental de la península hasta la mañana de este sábado.