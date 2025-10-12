‘Raymond’ deja fuertes lluvias el noreste de México

Tras tocar tierra anoche y debilitarse a ‘ciclón post-tropical´ en Baja California Sur, Raymond dejó como remanentes fuertes lluvias para el noreste del país.

Fue a las 21:15 horas de este sábado cuando el ciclón tocó tierra al occidente de Cabo San Lucas, sin dejar afectaciones mayores, hasta ahora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que la nubosidad remanente del fenómeno se combinará con la entrada del sexto frente frío de la temporada, así como una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, sobre el noreste del país.

Debido a esto, se prevén lluvias torrenciales en estados como Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como fuertes en Baja California Sur y Durango.

Durante la noche del sábado el SMN informó que se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el sur de Baja California Sur y las costas de Sinaloa y Sonora.

Además de esto, se mantiene la vigilancia de una onda tropical que se desplazará hacia el sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, que a su vez interactuará con una vaguada monzónica en el Pacífico sur.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

