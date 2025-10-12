Recorre puntos afectados en Puebla

Sheinbaum reprende al alcalde de Huauchinango ante reclamos por afectaciones tras lluvias: ‘prefiero creerle a la gente’

Presidenta recorre puntos afectados en Puebla por las recientes lluvias; en Huauchinango, reprende al alcalde por no atender a la población

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo .
Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo . Foto: Facebook, @RogelioLopezAn
Por:
César Huerta

Durante su recorrido por los puntos afectados tras las recientes lluvias en Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprendió al alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, por reclamos de la población por la falta de atención ante la emergencia.

Lo anterior, luego de que una vecina se acercó a la mandataria para informarle que personas adultas mayores necesitaban apoyo en la colonia Chapultepec.

“Ya se está trabajando”, responde el presidente municipal; sin embargo, Sheinbaum lo encaró y reprendió: “Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no, y la verdad yo prefiero creerle a la gente”.

Mientras López Angulo asentía e intentaba responder, Sheinbaum insiste en el llamado de atención. Al fondo, el gobernador Alejandro Armenta presenció el momento.

“Con decirme lo importante, que usted me diga cuánta gente tiene allá trabajando”, reitera Sheinbaum.

