Sheinbaum reprende al alcalde de Huauchinango ante reclamos por afectaciones tras lluvias: ‘prefiero creerle a la gente’

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo .

Durante su recorrido por los puntos afectados tras las recientes lluvias en Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprendió al alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, por reclamos de la población por la falta de atención ante la emergencia.

Lo anterior, luego de que una vecina se acercó a la mandataria para informarle que personas adultas mayores necesitaban apoyo en la colonia Chapultepec.

“Ya se está trabajando”, responde el presidente municipal; sin embargo, Sheinbaum lo encaró y reprendió: “Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no, y la verdad yo prefiero creerle a la gente” .

TE RECOMENDAMOS: En la región Huasteca Suman 47 personas muertas por lluvias e inundaciones en cuatro estados

Mientras López Angulo asentía e intentaba responder, Sheinbaum insiste en el llamado de atención. Al fondo, el gobernador Alejandro Armenta presenció el momento.

“Con decirme lo importante, que usted me diga cuánta gente tiene allá trabajando”, reitera Sheinbaum.

▶ #Video | La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) visitó el municipio de Huauchinango para asegurar que el Gobierno de México brinda apoyo total a los damnificados por las lluvias en Puebla. Ella garantiza que ninguna persona quedará desamparada tras el desastre natural… pic.twitter.com/b0CyBwAWca — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 13, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr