Oposición critica “sistema ineficaz” contra desastres

El dirigente del PAN, Jorge Romero, lamentó que, pese a la magnitud de los daños, el Gobierno federal no cuente con un instrumento eficaz para atender desastres naturales, tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a responder con empatía y prontitud.

“No se trata de política, se trata de humanidad. Cuando hay una tragedia, todos debemos estar del lado de la gente. Ojalá que el Gobierno federal entienda que los mexicanos no necesitan discursos, sino apoyo real. Y, ya que desaparecieron el Fonden, al menos que no desaparezca la sensibilidad”, señaló.

Además, destacó las acciones del gobernador Mauricio Kuri en Querétaro, así como de diversos alcaldes, entre ellos el de la capital, Felifer Macías, quienes han destinado recursos para la reconstrucción de caminos y viviendas.

Por otra parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció que Morena “desapareció el Fonden, desmanteló los fondos de emergencia, se robó el dinero con el huachicol fiscal, y ahora salen a pedir cooperaciones como si fueran una ONG. ¡Así no se gobierna un país!”.