Sube a 64 la cifra de muertos por intensas lluvias en el país

La cifra de muertos por las intensas lluvias de la semana pasada en la Huasteca aumentó a 64, siendo Veracruz e Hidalgo los más afectados, según se informó la mañana de este lunes en la conferencia matutina del Gobierno federal.

Así lo informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien detalló que el Gobierno federal continúa con las labores de atención a los damnificados.

Puntualizó que son 29 muertos en Veracruz; 21 en Hidalgo; 13 en Puebla; uno en Querétaro y ninguno en San Luis Potosí.

Información en desarrollo…

am