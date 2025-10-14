Así puedes consultar la lista de casas recuperadas por el Infonavit

Para poder adquirir una casa recuperada por el Infonavit es necesario conocer la lista de casas disponibles a bajo costo en tu localidad, para que puedas decidir cual es la que se ajusta a tu presupuesto.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es el encargado de administrar las aportaciones que realizan los patrones para que se puedan otorgar créditos hipotecarios a las y los trabajadores que son beneficiarios de esta prestación.

Cuando una persona que ya adquirió una vivienda mediante un crédito hipotecario del Infonavit deja de realizar los pagos correspondientes la institución comienza un proceso de recuperación de viviendas.

TE RECOMENDAMOS: Remate de casas Infonavit Estas son las casas recuperadas por el Infonavit más baratas

Durante este proceso se debe esperar a que la persona que dejó de realizar los pagos de su crédito hipotecario desaloje la vivienda, para que entonces se pueda iniciar un proceso legal por parte del Infonavit para que esta institución ahora pueda tomar posesión de la propiedad.

El siguiente paso de este proceso es el remate de las casas que han sido recuperadas por el Infonavit, y es en este momento en el que las viviendas entran a subasta para que las empresas inmobiliarias que estén interesadas en las viviendas puedan adquirirlas.

Una vez que estas viviendas pasan a posesión de una empresa inmobiliaria es cuando las personas pueden comprarlas a un precio más bajo del que regularmente tienen en el mercado, por lo que resulta una gran opción para quienes busquen adquirir una vivienda asequible.

Casas recuperadas por el Infonavit en venta ı Foto: Especial

¿Cómo consultar la lista de casas recuperadas por el Infonavit?

Debido a que las casas recuperadas por el Infonavit no son vendidas directamente por la institución, estas listas de las casas recuperadas pueden ser consultadas directamente con las inmobiliarias que adquirieron dichas propiedades.

Por esta razón, para encontrar las propiedades disponibles en remate se puede recurrir a las siguientes opciones:

Acudir a una oficina del Infonavit, para poder conocer la ubicación exacta puedes consultarlo en el buscador de la página oficial de la institución.

Una vez que te encuentres en la página debes dar clic en la opción “Oficinas de atención”, en donde puedes desplegar el buscador para cada estado en el apartado de ubicación.

Una vez que selecciones la entidad en la que quieres localizar una oficina, te aparecerán opciones de los CESI, que son las oficinas en las que pueden brindarte información personal sobre trámites referentes al crédito o ahorro Infonavit.

Consulta en los portales inmobiliarios qué opciones tienen para casas recuperadas o remates infonavit, pero es muy importante que te asegures de realizar tu búsqueda en sitios seguros que sí correspondan a una inmobiliaria establecida.

Antes de realizar la búsqueda de propiedades es importante, conocer el monto que tienes disponible en la plataforma Mi Cuenta Infonvit, posteriormente podrás realizar la búsqueda de casas recuperadas por el Infonavit.

Una vez que encuentres una propiedad que en la que estés interesado y quieras adquirirla, es importante que, con ayuda de un asesor o notario, verifiques que el estado legal de la propiedad, así como las condiciones en las que este se encuentra.

En caso de estar interesado en la casa recuperada por el Infonavit después de realizar estos procesos, entonces es cuando iniciaría el proceso de compra directo con la inmobiliaria, en el que debes solicitar tu crédito Infonavit y seguir las indicaciones para terminar todo el proceso de compra.