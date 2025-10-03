Infonavit entrega 80 viviendas en Tabasco

El director general del Infonavit, Octavio Romero, junto con el gobernador Javier May, anunció la entrega de las primeras 80 viviendas del programa #ViviendaParaElBienestar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó este 2 de octubre las primeras 80 casas correspondientes al Plan Nacional de Vivienda del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Vía enlace desde Tabasco, el director general del Infonavit, Octavio Romero, destacó que se trata de las primeras casas, de las cuales 51 fueron vendidas en los primeros tres días, es decir, 65 por ciento. Aunque su valor comercial es de un millón de pesos, con el programa se venderán en 600 mil.

Estos inmuebles tienen una dimensión de 60 metros cuadrados, cuentan con dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio, se encuentran a cinco minutos de la ciudad de Cárdenas y cuentan con todos los servicios.

Adelantó que en las próximas semanas vamos a entregar vivienda también en el municipio de Centro y de Comalcalco y, a partir de enero, en Cunduacán, Macuspana, Teapa, Centla y Jalpa de Méndez.

A nivel nacional se iniciará la entrega de viviendas en Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. En noviembre se entregarán en Durango, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas. Para el próximo año será para todo el país.

El gobernador del estado, Javier May, agradeció a la Presidenta por las 50 mil viviendas que se construirán para los tabasqueños por parte del Infonavit. Además, recordó que de parte de su gobierno se construirán 20 mil viviendas rurales.

“La meta de esta responsabilidad compartida, junto con usted, vamos a construir en los cinco años que nos quedan, 90 mil viviendas; es histórico este logro… Muchas gracias por todo su apoyo”, dijo.