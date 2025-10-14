‘No está bien eso’, dice Sheinbaum sobre entrega de despensas de cárteles

La Presidenta de México. Claudia Sheinbaum, este martes en Palacio Nacional.,

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la presunta entrega de despensas por parte del crimen organizado a los damnificados por las inundaciones en la región de la Huasteca.

En redes sociales comenzaron a circular videos en donde presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregaban bolsas con comida y otros insumos a personas.

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó haber visto las grabaciones y puso en duda su autenticidad; sin embargo, expresó su rechazo al hecho.

“Vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero pues evidentemente no está bien eso, ¿verdad?”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que para esto ya se han puesto en marcha los censos y ya hay operativos para realizar las labores de limpieza en las calles y casas.

