Pedir regreso del Fonden es “politiquería”

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó de “politiquería” a las voces de oposición que demandan el restablecimiento del Fonden para atender a la población damnificada en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, por las lluvias atípicas registradas en el país.

“Es una actitud politiquera; el fideicomiso tenía gran corrupción, asignaciones prefiguradas, hubo fugas de dinero impresionantes. El presidente (AMLO), sin Fonden, ayudó en el huracán pasado en Guerrero y en varios estados del país con recursos frescos; hoy hay un fideicomiso que, sin que se llame Fonden, tiene 19 mil millones de pesos”, dijo.

En entrevista, durante su visita a la zona de Las Velarias de la Cámara de Diputados, convertida en centro de acopio, Monreal dijo que, al estar en puerta la discusión del paquete de presupuesto, sin dar montos, se analizaría la posibilidad de canalizar recursos económicos adicionales para aquellas entidades que se vieron afectadas por las lluvias.

Además, justificó los reclamos que recibió la Presidenta en Poza Rica, Veracruz, al señalar que se trata de gente que perdió su patrimonio.