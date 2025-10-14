...Y arranca censo en zonas afectadas





Con 600 brigadas desplegadas en los cinco estados de La Huasteca afectados por las lluvias e inundaciones del fin de semana, la Secretaría del Bienestar inició con el levantamiento del censo entre los damnificados, quienes esta misma semana comenzarán a recibir un apoyo.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, precisó que se desplegarán tres mil servidores de la nación provenientes de las 32 entidades federativas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

5 estados resultaron más afectados por las lluvias

Precisó que, para este proceso, se llenará un formato que registrará los datos personales, integrantes de las familias, daños y pérdidas en el hogar, afectaciones a la agricultura y ganadería, afectaciones a locales comerciales y condiciones de la vivienda, es decir, si es propia o rentada. A partir de esto se decidirá qué apoyos se entregarán.

Mencionó que el censo será casa por casa y se entregará un cintillo a las familias, el cual deberán guardar para poder recibir los apoyos que les correspondan.

Grupo de servidores públicos que inició los censos casa por casa, ayer. ı Foto: Especial

“Les pedimos también que lo conserven, que no lo pierdan, porque es la referencia para recibir los apoyos subsecuentes. Y se coloca esta etiqueta de ‘Vivienda censada’. Para nosotros es muy importante que se coloque también de apoyo para la operación posterior de entrega de los recursos y de los apoyos que se van a entregar, no despegarlo de la vivienda y, en su caso, tomarle una fotografía. Esto es importante, porque de esta manera llevamos el control en el territorio de que no nos haga falta censar ninguna vivienda”, remarcó.

Detalló que al final de la semana se comenzará a entregar un primer apoyo económico para la limpieza; más adelante se entregarán paquetes de enseres que contendrán refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, los cuales se harán llegar por medio de la Secretaría de Defensa Nacional.

“Las comunidades que aún se mantienen en las zonas incomunicadas, estaremos avanzando en las zonas accesibles, pero llegaremos a la última vivienda en cuanto pueda haber acceso. Y si nosotros podemos entrar a pie antes de que puedan entrar los vehículos, lo haremos; así lo hemos trabajado siempre. Y que todas las familias sepan que no van a dejar de recibir estos apoyos que ha instruido nuestra Presidenta. Y estaremos el tiempo que sea necesario en estos estados”, dijo.