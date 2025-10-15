Didi reporta fallas masivas HOY 15 de octubre: ¿Cuándo se reestablece el servicio?

Miles de usuarios se vieron afectados hoy al momento de querer solicitar un viaje a través de la aplicación Didi, luego de que presentara diversas fallas en su servicio de forma masiva.

De acuerdo con la página DownDetector, la aplicación presentaba problemas de conexión con el servidor, provocando más de 1800 reportes de fallas en su servicio.

Este fallo masivo fue reportado a través de redes sociales por usuarios molestos quienes afirmaron que este tipo de inconvenientes afectaban significativamente su movilidad.

DIDI presenta fallas en su servicio ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, la aplicación tomó conocimiento sobre sus fallas y explicó que se encuentran trabajando en el restablecimiento de su servicio, "los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día", explicaron en el mismo post donde se disculpan con los usuarios.

“Algunos de los usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de DiDi. Nuestros equipos están trabajando de manera urgente en resolver este problema”, se lee en el mensaje.

Conductores reclaman a la app

Al menos una decena de conductores se dieron cita a las afueras de las oficinas de Didi en la Ciudad de México, en dónde piden una explicación ante la caída, pues afirman, que esto afecta su economía al no permitirles trabajar.

En videos compartidos en redes sociales, se observa como dos trabajadores acuden al llamado de los conductores en donde les explican que la empresa se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio.

De igual forma se les afirma que sus ganancias se encuentran seguras en la aplicación. “Ahorita definitivamente no podemos hacer nada más, estamos trabajando arduamente para que se pueda solucionar lo antes posible”, explicó una mujer que labora en la empresa.

Al ser cuestionada sobre qué es lo que sucedió con la aplicación informa que simplemente ‘son actualizaciones del sistema’, sin embargo, conductores molestos afirman que jamás había sucedido un tema similar.

Conductores acuden a oficinas del corporativo y empleados los reciben y les dicen que están trabajando para reestablecer el servicio, por el momento sigue sin servicio #didi #didifood #didicuenta y #didifinanzas pic.twitter.com/v4aOFyvgH5 — Zuriel Cota (@ZurielCota) October 15, 2025

