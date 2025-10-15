Persisten saqueos a comercios en medio de la tragedia; ahora hasta se organizan en grupos

en internet se difundieron imágenes de saqueos en farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia.

Los saqueos a comercios en medio de la devastación en el estado de Veracruz persisten por parte de la población, que incluso ya ha comenzado a organizarse en grupos para acudir a abrir negocios.

Las redes sociales se han convertido en la ventana que permite ver cómo esta práctica sigue adelante, bajo distintos argumentos de parte de las comunidades, quienes en comentarios hay quienes defienden lo hecho, al asegurar que la ayuda de parte de las autoridades no ha sido suficiente y que, de alguna forma, deben conseguir alimentos u otros insumos.

EL Dato: En diversas comunidades, particularmente las más alejadas, se reporta especulación por parte de comerciantes locales, que han aumentado el precio de sus productos.

Por el contrario, hay quienes condenan los hechos, al señalar que esto es un acto ilícito y que también perjudica a quien es dueño de los comercios asaltados.

Una de las grabaciones más recientes muestra el momento en que un grupo superior a diez personas en el municipio de Álamo ató una soga a la cortina de una farmacia —que al menos en su exterior parecía no haber sufrido algún daño, a una cuatrimoto— la cual tiró hasta desprender la cubierta del local.

De inmediato, personas que se encontraban ya con canastillas y carros de supermercados y bolsas se abalanzan para sustraer medicamentos y otros artículos.

En otras imágenes, se muestra a varias personas que también saquearon una tienda de cadena que no aparentaba haber sido alcanzada por la inundación en la magnitud que otros negocios. Sus puertas también lucían forzadas y los pobladores entraban y salían con la mercancía en manos, cajas y cualquier otro objeto que les ayudara a llevarse lo tomado.

Otras grabaciones muestran que, ahora que sólo queda lodo en algunos puntos de Poza Rica y esto permite más fácil el paso, grupos ya acuden con triciclos para llenarlos de artículos y alimentos. Incluso, se observa a personas que desarman algunos muebles de locales alternos a centros comerciales para utilizar cajones o tablas como otras vías para cargar lo que toman.

En algunas imágenes también se ve a las personas recurriendo a las pequeñas vitrinas de helados, ya llenas de artículos, y cuyas llantas les permiten trasladarse con mayor facilidad.

Pero la apertura forzada de los locales no fue únicamente para saquearlos; hubo quienes recurrieron a mazos y picos para derribar las cortinas de las unidades que rentaban para comercializar algún producto o servicio.

Un caso es el de Mía, quien se dedicaba a la venta de accesorios y que a pesar de que intentó poner todo a salvo en una parte alta, el agua alcanzó su mercancía, lo que le causó una pérdida total de sus productos.

Ahora que el agua bajó, compartió los momentos en que un grupo de hombres le ayudaron a partir a martillazos la cortina para ingresar y ver si podía rescatar algo.

En medio de esta situación, la población afectada también compartió otro tipo de circunstancias que complejizan el salir adelante en las comunidades. Una usuaria en redes que alquilaba una vivienda expuso a una mujer, identificada como Marina Tovar, quien llegó a desalojarla, a pesar de haber perdido todas sus pertenencias.

Mientras grababa a la mujer que permanecía de pie en la puerta, la afectada la señaló de querer quedarse como beneficiaria de los apoyos que entregará el Gobierno para las personas que tuvieron daños en su patrimonio. En la grabación mostró cómo ella y su hija lucían cubiertas de lodo, al estar intentando limpiar el inmueble, mientras que la mujer que llegó lucía casi impecable.

Oposición ve “oportunismo” de Morena

Por Claudia Arellano

El PAN en la Cámara de Diputados acusó a funcionarios, políticos y autoridades electas de la 4T de lucrar con las necesidades de la población afectada por las inundaciones y hacen propaganda política personal, por lo que advirtió que presentará una denuncia ante el INE y una auditoría al flujo de recursos federales y estatales en Veracruz.

“A Morena sólo le gusta que le aplaudan, van sus funcionarios y políticos de Morena a tomarse la foto y ejercer actos anticipados de campaña y rapiña política, como es Roberto San Román, alcalde que aún no entra en funciones en Tantoyuca, pero que entrega apoyos con la bandera de Morena”, dijo el diputado Ernesto Sánchez.

Advirtió que no se tolerarán actos de rapiña política por parte de la 4T: “Las autoridades estatales y municipales tienen el deber constitucional de apoyar a damnificados, pero bajo la correcta honestidad”.

Por separado, Lorena Piñón Rivera, diputada federal del PRI por Veracruz, exigió la remoción inmediata de Guadalupe Osorno Aguilar, titular de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, por su presunta negligencia, que causó la muerte de casi una treintena de personas.

“La secretaria de Protección Civil de Veracruz debe ser cesada de inmediato por incompetente. Es corrupción aceptar un cargo para el cual no se tiene la preparación necesaria y ella es antropóloga. Su negligencia ha costado vidas, destrucción y sufrimiento a Veracruz”, dijo.





“Todavía hay gente enterrada en el lodo; hay mucho desaparecido”

› Por Tania Gómez

Alejandra Bermúdez, residente de la colonia Villa de las Flores, en Poza Rica, Veracruz, que se ubica a un kilómetro de distancia del río Cazones, que se desbordó el fin de semana, provocando severas inundaciones y llevándose el patrimonio de cientos de familias, afirma que la magnitud de la tragedia supera lo que las autoridades han informado y que la cifra de muertos podría incrementarse, ya que muchas personas permanecen sepultadas bajo el lodo.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, describió los alcances que ha tenido la devastación en la ciudad, y que enfrentan los habitantes de la zona ribereña, donde el agua y el lodo arrasaron con viviendas, vehículos y cobraron vidas humanas.

“Mucha gente está enterrada en el lodo. Hay otras colonias donde es un olor tan feo a muertos”, describió con crudeza la residente, quien advirtió que algunas viviendas permanecen cerradas y sus ocupantes podrían encontrarse en el interior.

El Dato: El equipo de Copernicus EMS informó que el Gobierno de México le solicitó la elaboración de mapas de emergencia para evaluar la extensión de las inundaciones y daños.

Bermúdez reveló que estudiantes de la Universidad Veracruzana en Poza Rica están exigiendo información sobre compañeros desaparecidos: “Los chicos de la universidad están enojados, están enajenados porque no les dicen dónde están sus compañeros. No fueron uno, dos, no, fueron, estamos hablando de muchos y no salen las cifras reales”.

“Eso más bien parece que fue un tsunami. Eso es de la magnitud de lo que está aquí en Poza Rica. No es lo que dice el gobierno. Uno que está aquí presente sabe cómo está la situación. Y que quieran tapar cifras, yo no sé”, señaló con indignación.

Además de la tragedia humana, relató las pérdidas materiales que enfrentan las familias. “Yo perdí todo: electrodomésticos, sala, televisores, lavadora, refrigerador, comedor, muebles, cuadros que tenía, alhajas que había dejado ahí, dinero”, enumeró, agregando que los pisos de la planta baja se levantaron y las paredes comenzaron a desprenderse.

El Tip: Estudiantes de la Universidad Veracruzana anunciaron una marcha el 24 de octubre, en diversas ciudades, para exigir la aparición de 2 de sus compañeros.

La damnificada también denunció la falta de apoyo gubernamental efectivo: “La gente nos está trayendo comida, ese apoyo lo tenemos, pero realmente el gobierno, yo no sé si no se da abasto o no sé qué pasa, porque no nos dan el apoyo de traspaso”, refiriéndose a las palas y herramientas necesarias para remover el lodo que aún cubre las viviendas.

Entre las necesidades más urgentes, Bermúdez mencionó colchones, estufas, refrigeradores, bombas de agua para los pozos que quedaron inutilizados, extensiones eléctricas, guantes, cloro y jabón. “Todo eso se necesita para limpiar las casas”, precisó.

Un problema adicional es que la ayuda que llega no alcanza a las zonas más alejadas. “Vienen a dar apoyo, pero no llegan hasta el último, que es donde está más afectado. Llegan tres o cuatro colonias antes”, denunció, expresando su preocupación de que los apoyos se desvíen antes de llegar a los damnificados.

“No queremos que la ayuda que nos van a mandar llegue a otras manos, porque luego no llega a nosotros”, insistió Alejandra Bermúdez, quien ofreció coordinar directamente la entrega de donativos en su colonia para asegurar que lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Personal del Ejército mantiene las labores de apoyo en Poza Rica, ayer. ı Foto: Especial

Aguaceros no ceden; vienen más: SMN

› Por Yulia Bonilla

A semanas de que concluya la temporada de ciclones tropicales, las intensas lluvias dentro del territorio mexicano aún no ceden: se prevé que las precipitaciones sigan en estados como Puebla y Veracruz, ya afectados por el desbordamiento de ríos a causa de los aguaceros registrados la semana pasada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que estas condiciones se mantendrán debido a la combinación de diversos fenómenos como los canales de baja presión al interior del país, una circulación ciclónica en niveles altos que desplazará sobre el sur del Golfo de México y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico sur mexicano.

75 a 150 mm de lluvia se prevén para Chiapas y Veracruz

También, el ingreso del frente frío número 7 sobre el noroeste del país, las corrientes en chorro polar y subtropical, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y Golfo de México, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur de las costas de Jalisco y Colima.

Esto ocasionará a lo largo del día lluvias puntuales intensas en Chiapas y muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Además, lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos, y lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

Además de esto, se alertó que a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, una zona de baja presión a 415 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, Chiapas, mantiene 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50 por ciento en siete días. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana.

Una persona camina por la calle protegiéndose de la lluvia con un paraguas ı Foto: larazondemexico

Incomunicadas, más de 300 localidades rurales









› Por Yulia Bonilla

A cuatro días de las lluvias e inundaciones que devastaron parte de La Huasteca, 307 comunidades de los cinco estados afectados permanecen incomunicadas a causa de los daños en los caminos, reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), representando esto un reto reconocido por la Secretaría de Salud para el acceso a servicios de sanidad de la población, situación frente a la cual se ha desplegado un plan de brigadas que se estarán acercando a las localidades.

Respecto al número de víctimas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la cifra se mantenía, hasta ayer, en 64 muertos y 65 desaparecidos.

El Dato: Como parte de las acciones del Plan DN-III-E, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, realizó una visita de supervisión a las áreas afectadas en Hidalgo.

Durante la conferencia matutina, el titular de la SICT, Jesús Esteva, reportó que hasta la mañana de ayer se tenían 358 interrupciones en la red carretera estatal, de las que 99 han sido atendidas; también se tienen 39 puentes afectados.

Además, detalló que, en Hidalgo, hay 155 comunidades con los caminos obstruidos; en Querétaro, 18; en Veracruz, 57, y en Puebla, 77.

Puntualizó que ya se planifica la construcción de puentes que tengan estructuras con periodos de retorno de mil años, lo que significa una estimación sobre que dichas obras tendrán la capacidad de soportar eventos meteorológicos que tienen una incidencia dentro de dicho periodo. Para las obras hay desplegados 616 trabajadores con 344 máquinas para las tareas.

El Tip: en Veracruz se redujeron a 51 las comunidades incomunicadas y el gobierno estatal destacó la ayuda aérea y médica.

Además, se cuenta con 41 helicópteros que se enfocan en los puentes aéreos para acercar insumos a las localidades que se mantienen incomunicadas: 19 en Hidalgo, 13 en Veracruz, siete en Puebla y dos en Querétaro.

Sobre la red hospitalaria en la zona afectada, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que los hospitales funcionan bien, pero el reto que se enfrenta es la incomunicación entre las localidades que complica que la población pueda trasladarse cuando busca servicios.

“Esos servicios están funcionando. Pero ahora, los retos que tenemos tienen que ver con la incomunicación y con algunos de los deslaves, como acaban ustedes de escuchar con Jesús Esteva hace unos momentos”, declaró.

137 caminos cerrados hay en los cinco estados afectados

El titular del IMSS, Zoé Robledo, especificó que una de las unidades afectadas es el Hospital Rural Villa Ávila Camacho, en La Ceiba, Puebla; también en las unidades de Álamo y El Higo, en Veracruz.

En tanto, a las unidades del ISSSTE, se tienen daños en 29 unidades, de las que 15 ya funcionan; 13 tienen daños menores y una, ubicada en Álamo, Veracruz, se inundó completamente y arrasó con todo el equipo.

Frente al reto que se reconoce por el bloqueo de los caminos, se han desplegado 471 brigadas en los cinco estados y de las que se espera integrar mil para poder llegar a todos los puntos necesarios a fin de acercar los servicios de salud a la gente.

En total, se tiene un despliegue de cinco mil 859 trabajadores de la salud. Cada brigada se compone de un médico, una enfermera y un promotor de salud. Asimismo, e director del IMSS también añadió que entre estas se consideran brigadas de vectores, que son las encargadas de fumigar las zonas para evitar complicaciones con enfermedades como el dengue.

Vecinos de Naupan, Puebla, siguen con la búsqueda de personas desaparecidas, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Respecto a esto, el secretario de Salud comparó que en la región de la Huasteca se tenían 13 mil 845 casos y cinco defunciones en 2024, mientras que en este año se han notificado tres mil 71 casos y cinco muertos, lo que significa un “descenso muy importante”.

Al ahondar en la Semana Nacional de Vacunación, dijo que se reforzará la inmunización en las zonas damnificadas y sostuvo que se cuentan con las dosis necesarias para garantizar la cobertura.

El titular del ISSSTE, Martí Batres, detalló que dentro de sus unidades hay 32 pacientes que requieren continuidad para seguir vivos, por lo que fueron canalizados y continuarán recibiendo los servicios que necesitan.

En su participación, Alejandro Svarch, coordinador del IMSS-Bienestar, expuso que hay 33 unidades temporalmente cerradas y se espera que reabran todas antes de que termine esta semana.

A las 6 de la mañana, 91 por ciento del servicio energético se ha restablecido en los cinco estados, reportó la titular de la Secretaría de Energía, Esther Calleja.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, señaló que ya se trabaja en un plan de desazolve de ríos y bordos en todo el país, de los cuales destacó obras en Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, entre otros.

Al presentar detalles del censo a damnificados, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, resaltó que se da prioridad a las zonas más afectadas, por lo que hasta el momento van 35 municipios visitados por los servidores de la nación. El último informe apunta cuatro mil 178 registros.

Entre los apoyos se contempla la apertura de cinco mil espacios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que, por medio de éste, se enfoquen en limpiar las zonas afectadas.

A las familias recomendó no esperar a que el censo pase para limpiar, pues subrayó que por ahora lo importante es la salud, así que encomendó únicamente tomar una fotografía de los daños para mostrarla cuando pasen los servidores.