“Todavía hay gente enterrada en el lodo; hay mucho desaparecido”





Alejandra Bermúdez, residente de la colonia Villa de las Flores, en Poza Rica, Veracruz, que se ubica a un kilómetro de distancia del río Cazones, que se desbordó el fin de semana, provocando severas inundaciones y llevándose el patrimonio de cientos de familias, afirma que la magnitud de la tragedia supera lo que las autoridades han informado y que la cifra de muertos podría incrementarse, ya que muchas personas permanecen sepultadas bajo el lodo.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, describió los alcances que ha tenido la devastación en la ciudad, y que enfrentan los habitantes de la zona ribereña, donde el agua y el lodo arrasaron con viviendas, vehículos y cobraron vidas humanas.

“Mucha gente está enterrada en el lodo. Hay otras colonias donde es un olor tan feo a muertos”, describió con crudeza la residente, quien advirtió que algunas viviendas permanecen cerradas y sus ocupantes podrían encontrarse en el interior.

El Dato: El equipo de Copernicus EMS informó que el Gobierno de México le solicitó la elaboración de mapas de emergencia para evaluar la extensión de las inundaciones y daños.

Bermúdez reveló que estudiantes de la Universidad Veracruzana en Poza Rica están exigiendo información sobre compañeros desaparecidos: “Los chicos de la universidad están enojados, están enajenados porque no les dicen dónde están sus compañeros. No fueron uno, dos, no, fueron, estamos hablando de muchos y no salen las cifras reales”.

“Eso más bien parece que fue un tsunami. Eso es de la magnitud de lo que está aquí en Poza Rica. No es lo que dice el gobierno. Uno que está aquí presente sabe cómo está la situación. Y que quieran tapar cifras, yo no sé”, señaló con indignación.

Además de la tragedia humana, relató las pérdidas materiales que enfrentan las familias. “Yo perdí todo: electrodomésticos, sala, televisores, lavadora, refrigerador, comedor, muebles, cuadros que tenía, alhajas que había dejado ahí, dinero”, enumeró, agregando que los pisos de la planta baja se levantaron y las paredes comenzaron a desprenderse.

El Tip: Estudiantes de la Universidad Veracruzana anunciaron una marcha el 24 de octubre, en diversas ciudades, para exigir la aparición de 2 de sus compañeros.

La damnificada también denunció la falta de apoyo gubernamental efectivo: “La gente nos está trayendo comida, ese apoyo lo tenemos, pero realmente el gobierno, yo no sé si no se da abasto o no sé qué pasa, porque no nos dan el apoyo de traspaso”, refiriéndose a las palas y herramientas necesarias para remover el lodo que aún cubre las viviendas.

Entre las necesidades más urgentes, Bermúdez mencionó colchones, estufas, refrigeradores, bombas de agua para los pozos que quedaron inutilizados, extensiones eléctricas, guantes, cloro y jabón. “Todo eso se necesita para limpiar las casas”, precisó.

Un problema adicional es que la ayuda que llega no alcanza a las zonas más alejadas. “Vienen a dar apoyo, pero no llegan hasta el último, que es donde está más afectado. Llegan tres o cuatro colonias antes”, denunció, expresando su preocupación de que los apoyos se desvíen antes de llegar a los damnificados.

“No queremos que la ayuda que nos van a mandar llegue a otras manos, porque luego no llega a nosotros”, insistió Alejandra Bermúdez, quien ofreció coordinar directamente la entrega de donativos en su colonia para asegurar que lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Personal del Ejército mantiene las labores de apoyo en Poza Rica, ayer. ı Foto: Especial

Aguaceros no ceden; vienen más: SMN

› Por Yulia Bonilla

A semanas de que concluya la temporada de ciclones tropicales, las intensas lluvias dentro del territorio mexicano aún no ceden: se prevé que las precipitaciones sigan en estados como Puebla y Veracruz, ya afectados por el desbordamiento de ríos a causa de los aguaceros registrados la semana pasada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que estas condiciones se mantendrán debido a la combinación de diversos fenómenos como los canales de baja presión al interior del país, una circulación ciclónica en niveles altos que desplazará sobre el sur del Golfo de México y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico sur mexicano.

75 a 150 mm de lluvia se prevén para Chiapas y Veracruz

También, el ingreso del frente frío número 7 sobre el noroeste del país, las corrientes en chorro polar y subtropical, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y Golfo de México, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur de las costas de Jalisco y Colima.

Esto ocasionará a lo largo del día lluvias puntuales intensas en Chiapas y muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Además, lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos, y lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

Además de esto, se alertó que a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, una zona de baja presión a 415 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, Chiapas, mantiene 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50 por ciento en siete días. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana.

Una persona camina por la calle protegiéndose de la lluvia con un paraguas ı Foto: larazondemexico



