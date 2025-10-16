Capturan a tres operadores del CJNG

En diversos operativos realizados de manera conjunta, autoridades federales y locales detuvieron a tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluido Nazario “N”, identificado como responsable de las operaciones de extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla.

“En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos”, compartió en sus redes sociales Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Nazario “N”, operador del CJNG, detenido ayer por autoridades de seguridad. ı Foto: Especial

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal precisó que, derivado de labores de inteligencia e investigación, las autoridades identificaron diversos domicilios utilizados por una célula criminal para la comisión de ilícitos. Con base en la información recabada, se integraron los elementos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó los mandamientos judiciales correspondientes para intervenir los inmuebles.

En uno de los domicilios, ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, fueron detenidos tres integrantes de dicho grupo delictivo.

En el lugar se aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, diversos dispositivos móviles y cinco vehículos, uno de ellos blindado.