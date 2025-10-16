‘Están equivocados’, responde Sheinbaum a alertas de Fitch Ratings por reforma de amparo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el pronóstico de riesgo hecho por la calificadora estadounidense Fitch Ratings respecto a la reforma a la Ley de Amparo, es una “equivocación.

En un análisis a los cambios que ya aprobó el Congreso, advirtió que el nuevo marco regulatorio podría limitar la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos, lo que terminaría por afectar una “amplia” lista de actividades económicas, particularmente en los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura.

En este marco, comentó que se pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que en las próximas reuniones con calificadoras invite al exministro Arturo Zaldívar para que les explique a profundidad la reforma y su implementación, para hacerles ver que no hay riesgo a las inversiones.

“Están equivocados. Habría que explicarles. Le vamos a pedir ahí al secretario de Hacienda que invite un día al ministro, cuando se reúna con las calificadoras, para que se pueda explicar con todo detalle, que no hay ningún problema para la inversión”, dijo en conferencia.

Enfatizó en un mensaje al sector empresarial, para asegurarles que no hay riesgo a las inversiones, sino que los cambios abonarán a que la aplicación de la justicia sea con mayor eficiencia.

