Sheinbaum acompaña censo en Tamazunchale

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió las zonas afectadas por las inundaciones en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, y luego en el Higo, Veracruz, donde enfatizó que no se dejará desamparado a nadie.

Al pasar por algunas de las calles del municipio potosino, aseguró que la primera etapa del apoyo consistirá en labores de limpieza de vías y de hogares dañados. Además, declaró que la dispersión de los apoyos podría iniciar la próxima semana.

“Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de la Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal”, dijo en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Para llevar ayuda Despliegan puente aéreo ante bloqueos

El Dato: el senado anunció que este jueves llevará a cabo una “donación institucional” para los afectados por las lluvias, y se propondrá que cada legislador aporte una quincena.

Acompañada del gobernador, Ricardo Gallardo, la mandataria federal encabezó una comitiva de funcionarios de diversas áreas para que se atiendan todas las necesidades de la población afectada: apertura de caminos, restablecimiento de energía eléctrica, despensas, limpieza, refugio y rescate de bienes.

En Tamazunchale, Sheinbaum Pardo incluso participó en uno de los censos que realizan tres mil servidores de la nación en todas las comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias, y anunció que seguirá recorriendo las comunidades en las cuales se comunica directamente con la población afectada.

Más tarde, la Presidenta visitó la cabecera municipal de El Higo, en Veracruz, para supervisar las labores de auxilio a la población afectada por las lluvias, a quienes aseguró que se otorgará todo el apoyo del Gobierno de México, con el objetivo de que no sólo regresen a la normalidad, sino para que estén mejor.

“Va a venir también todo lo que tiene que ver con infraestructura, agua potable, drenaje y todo lo necesario para que puedan no sólo regresar a la situación en la que vivían, sino mejor todavía”, dijo.

Durante su recorrido, en el que estuvo acompañada por servidores públicos, supervisó los trabajos de limpieza e informó que ya se realizan los censos por parte de la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyos.

​​”Visitamos la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, para supervisar los trabajos de limpieza e informar a la población sobre los censos y apoyos”, informó en sus redes sociales.

Destacó que las personas de las localidades que aún se mantienen incomunicadas en El Higo, están siendo atendidas con alimentos y agua, a través de la Secretaría de Marina.

DESASTRE. Por la mañana, en conferencia de prensa, la mandataria destacó que por la cantidad de caminos obstruidos, el tiempo de aislamiento en el que llevan algunas comunidades y la cantidad de puentes aéreos que ha sido necesario tender para llegar a las localidades incomunicadas, la devastación provocada por las lluvias e inundaciones en la Huasteca representa el evento de “mayor magnitud” en comparación con otros eventos.

Refirió que dar respuesta ante otras emergencias por desastres naturales, como el golpe de huracanes en otros puntos del país, ha sido de una complejidad menor como, por ejemplo, el requerir menos puentes aéreos o que el acceso a las zonas afectadas implicara menos tiempo.

Al citar testimonios recibidos por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que las propias comunidades le dijeron que nunca habían estado aisladas durante tanto tiempo como ocurre actualmente.

“Ayer que el general secretario fue de manera personal a las localidades me decía que le preguntó a la gente si esto lo habían vivido antes, dijeron: ‘Nunca nos había pasado tanto tiempo de aislamiento’. De ese nivel de intensidad llegaron las lluvias”, enfatizó.

Describió que, ante la obstrucción de caminos que persiste aún en varias localidades, los elementos de las fuerzas armadas que acuden en auxilio de la población y no pueden ingresar ni siquiera vía aérea, han tenido que cruzar los caminos a pie.

“Si no se puede bajar por las condiciones meteorológicas, llega personal de Defensa o de Marina y caminan para poder llegar a los lugares, para poder tener la información y dar pues todo el servicio que se requiere. Entonces es una magnitud mayor la que vivimos… En este caso, el nivel de atención es muy extenso, estamos hablando de cinco estados de la república y muchísimos caminos dañados, muchísimos”, dijo.

Consultada sobre la rapiña que se mantiene en puntos como Poza Rica, la mandataria comentó que, por ahora, la prioridad es atender la emergencia y descartó que se vaya a implementar algún operativo para ello. Además, dijo que han sido pocos los casos de saqueo a negocios.

“Hubo algo, muy poco en Álamo y, en realidad, no hubo… creo que una tienda o en donde ocurrió, pero realmente no es un fenómeno que esté ocurriendo”, dijo.

La mandataria externo un agradecimiento a los gobiernos estatales del resto del país que han enviado maquinaria y otros equipos para apoyar. Así mismo reconoció que el Consejo Coordinador Empresarial ha abonado por medio de donaciones de alimentos y otros insumos, incluso agua.

“Quiero agradecer también, por cierto, a la iniciativa privada, coordinada por el Consejo Coordinador Empresarial, que está haciendo un esfuerzo muy importante para enviar agua, enviar despensas. Ya está coordinado, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para saber dónde tienen que llevar las asistencias, que deben llevar estas despensas dependiendo del lugar y cómo están llegando a cada uno de los sitios”, declaró.