Beca Benito Juárez: Calendario de pagos de abril 2026

El próximo pago de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra será doble en abril, pues se realizará el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero y marzo-abril.

Durante marzo se dio a conocer que los tres apoyos económicos recibirían un pago doble en abril, debido a que; de acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, se contempló la carga de matrícula de los subsistemas educativos.

Estos programas del Bienestar brindan un apoyo económico con la finalidad de darle un respaldo a las y los estudiantes que estén inscritos en escuelas públicas, para que estos puedan cubrir ciertos gastos relacionados con sus estudios.

Se pretende que se disminuya la deserción académica, pues estas becas tienen el propósito de que las y los estudiantes que sean beneficiarios puedan continuar e incluso concluir los niveles educativos que están cursando.

Beca Benito Juárez 2026 ı Foto: Redes Sociales

Calendario de pagos abril 2026

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra será el siguiente:

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, y Z

Se debe tomar en cuenta la primer letra del primer apellido de las y los beneficiarios de estos apoyos económicos, y se recuerda que no es obligatorio que los estudiantes retiren su depósito ese día, pues este permanece dentro de su cuenta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos abril 2026 ı Foto: Redes Sociales

Las y los beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez recibirán un depósito de 3 mil 800 pesos, ya que se cubren dos bimestres de mil 900 pesos cada uno.

Las y los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro obtendrán un depósito de 11 mil 600 pesos, que corresponden a dos bimestres de pagos de 5 mil 800 pesos en cada uno.

Las y los beneficiarios de la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra recibirán un depósito de de 3 mil 800 pesos, que corresponden a dos bimestres de pagos de mil 900 pesos en cada uno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.