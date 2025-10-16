‘Tienen todo el apoyo del Gobierno de México’, dice Sheinbaum a damnificados por lluvias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las personas afectadas por las intensas lluvias del pasado viernes cuentan con todo el apoyo del Gobierno de México, pues nadie se quedará solo.

Además, indicó que se tiene un total de 26 mil 311 viviendas censadas por los servidores de la nación y un total de 344 personas evacuadas. Agregó que los apoyos prometidos comenzarán la próxima semana y serán para los dueños de vivienda o para quienes rentaban.

Claudia Sheinbaum informó que todos los días se realiza una reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí para dar atención a las incidencias.

En este sentido, dijo que el Gobierno de México ya cuenta con el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, donde se da seguimiento a la liberación de caminos y la reparación de las afectaciones.

Al actualizar el avance del apoyo, la mandataria federal aseveró que aún hay 160 comunidades afectadas, a las cuales todavía no se ha podido llevar por bloqueos en los caminos.

A una semana de las fuertes lluvias, seguimos en apoyo a comunidades afectadas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Con el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, conocemos avances de los tres órdenes de gobierno. Atendemos a todas las… pic.twitter.com/w6aLktyLIR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2025

Añadió que en las labores de limpieza y búsqueda de personas participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de protección Civil y de la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y Transportes (SICT).

Para realizar dichas labores, mencionó, se cuenta con lo siguiente:

47 helicópteros de la Defensa, Marina y gobiernos locales

368 máquinas para abrir caminos de la SICT

323 máquinas para abrir caminos de la Defensa y Marina

300 máquinas de limpieza

En un video publicado en redes sociales, Claudia Sheinbaum aseguró que el sector privado se ha sumado a las labores de limpieza con máquinas para abrir caminos y de limpieza.

Hasta el momento, la cifra de personas desaparecidas se ha mantenido en 72, mientras que el número de muertos se coloca en 70.

