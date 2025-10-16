Sinaloa inaugura la primera etapa del Mazatlán Logistics Center, un nuevo desarrollo logístico e industrial en México

Con la inauguración de la primera etapa del Mazatlán Logistics Center (MLC), Mazatlán consolida su posición como un punto estratégico para la logística y la industria en México. El proyecto, impulsado por Grupo ARHE, marca el inicio de un desarrollo que proyecta una inversión total superior a 24 mil millones de pesos y la generación de más de 25 mil empleos directos e indirectos al concluir sus tres etapas.

El secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, asistió en representación del gobernador Rubén Rocha Moya a la ceremonia de inauguración de esta primera etapa, que abarca 80.7 hectáreas y contempla 81 lotes terminados, de los cuales 68 ya han sido vendidos y 12 se encuentran disponibles.

Arranca primera etapa del Mazatlán Logistics Center con 25 mil empleos proyectados ı Foto: Especial

Este primer desarrollo incluye la construcción del puente de retorno que conecta el parque con la autopista, la urbanización del recinto, el Centro de Distribución de Paquetexpress y el Recinto Fiscalizado Estratégico, que permitirá operaciones de exportación de manera eficiente.

Durante su intervención, el secretario Velarde Cárdenas destacó que Mazatlán cuenta con una ubicación estratégica, con conexión rápida hacia Asia y el este de Estados Unidos, lo que fortalece la competitividad del puerto y proyecta a Sinaloa como un hub logístico global. “Esta primera etapa consolida un proyecto que transformará Mazatlán, generando empleo, bienestar y oportunidades de desarrollo económico para nuestra gente”, señaló el funcionario.

El Mazatlán Logistics Center, en sus tres etapas, abarcara un total de 197 hectáreas y ofrecerá 274 lotes industriales urbanizados con naves BTS en renta para almacenaje, distribución, industria ligera y uso patrimonial. Su desarrollo combina infraestructura moderna, tecnología avanzada, seguridad integral y logística eficiente, consolidando a Mazatlán como un eje de inversión estratégica a nivel nacional e internacional.

El secretario de Economía, en su discurso, también destacó que Sinaloa se mantiene como uno de los 10 estados más atractivos del país para el nearshoring, de acuerdo con el IMCO, gracias a sus ventajas logísticas, infraestructura y capital humano. Agregó que, en lo que va de la actual administración, el estado ha captado más de 114 mil millones de pesos en inversión privada, lo que consolida la confianza de inversionistas nacionales en el crecimiento y desarrollo económico de Sinaloa.

Por su parte, Juan José Arellano, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, compartió que Mazatlán posee una vocación logística histórica que se remonta casi cinco siglos. Junto con Valparaíso, en Chile, Mazatlán fue durante mucho tiempo uno de los puertos más importantes del Pacífico y del continente.

Refirió que la apertura de la carretera Mazatlán-Durango marcó un punto de inflexión en la logística, al conectar el puerto con el este de Estados Unidos y con las principales ciudades fronterizas de Texas, donde se concentran los centros de distribución que abastecen al estado de California.

Esto evidencia la oportunidad de capitalizar y fortalecer los lazos comerciales, así como de aprovechar las fronteras. Además, Mazatlán se posiciona como un eje natural de distribución: hacia el norte, con Monterrey y Chihuahua; hacia el noroeste, con Nogales y Tijuana; y hacia el centro del país, con Guadalajara, El Bajío, Querétaro y la Ciudad de México.

“El Mazatlán Logistics Center no es un proyecto improvisado. Nació en 2010, cuando se adquirió la primera reserva territorial de 86 hectáreas. Durante los años siguientes, se trabajó en el diseño del proyecto, su identidad, comercialización y en la gestión de permisos ante las autoridades estatales y federales”, precisó.

En su intervención, Estrella Palacios, presidenta municipal de Mazatlán, dijo que la inauguración del MLC representa un paso importante en la consolidación de Mazatlán como el corazón logístico del Pacífico mexicano.

“Mazatlán es una ciudad moderna, competitiva y preparada para el futuro. En el marco del Plan México de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, este es un gran proyecto, resultado de una visión compartida entre la iniciativa privada aquí presente, el gobierno del estado, encabezado por nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, y el Ayuntamiento”, expresó.

A la ceremonia asistieron representantes del sector público y privado, entre ellos el Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval, José Daniel Reséndiz Sandoval, comandante de la Cuarta Región Naval; Vicealmirante Amador Tiburcio Bahena, director de la Aduana Mazatlán; el Contralmirante Mariel Ancona Infanzón, director general de ASIPONA Mazatlán, y Jaime Rosas Pacheco, socio fundador de Paquetexpress.

Con la primera etapa ya en operación, el Mazatlán Logistics Center proyecta un futuro en el que Mazatlán y el sur de Sinaloa no solo son destinos turísticos, sino un eje logístico-industrial capaz de conectar al país con los mercados globales y generar desarrollo económico sostenible.

