Van más de 26 mil viviendas censadas en estados damnificados

Se ha conseguido censar 58 municipios afectados en la Huasteca

Por medio de amplios despliegues de servidores de la nación, que incluso han recurrido a instalar campamentos en zonas de difícil acceso, se ha conseguido censar a más de 26 mil viviendas afectadas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que al 15 de octubre se ha conseguido censar 58 municipios afectados en la Huasteca afectada por las lluvias e inundaciones.

De estos, 13 han sido en Veracruz; 17 en Hidalgo; 15 en Puebla; siete en Querétaro y seis en San Luis Potosí.

Esto se traduce en 26 mil 311 viviendas censadas.

Sobre los recorridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, durante su recorrido en Tamazunchale, San Luis Potosí, apreció que varios hogares afectados ya tienen la etiqueta proporcionada por la dependencia para marcar que ya fueron evaluadas.

Calificó como “heroico” que las y los servidores de la nación se instalen en campamentos cercano a las zonas a censar.

Hasta el 14 de octubre se han instalado 15 campamentos en los cinco estados.

